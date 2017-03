Me First And The Gimme Gimmes – 13.06.2016 im Backstage Werk München

Was machen Musiker, wenn sie nicht genug ausgelastet sind? Ja mal eben eine weitere Band gründen! Spike Slawson (Swingin Utters), Joey Cape (Lagwagon), Jay Bentley (Bad Religion), Chris Shiflet (Foo Fighters) und Dave Raun (Lagwagon) erging es 1995 so und es entstand die grossartige Coverband Me First And The Gimme Gimmes. Zwei Jahre später ging es los mit dem ersten Album „Have A Ball“, worauf sie bekannte Popklassiker zum Besten gaben, weitere Alben folgten, immer mit einem Thema, mal Musicalklassiker, mal Westernhits und Songs aus den 60ern und 70ern, Motown, mittlerweile ist ein recht ansehnliches Repertoire entstanden.

Erst im vergangenen Jahr haben Me First And The Gimme Gimmes ihre Münchner Fans mit einem tollen Konzert im ausverkauften Backstage Werk begeistert. Wer die Herrschaften schon einmal auf der Bühne erlebt hat, wird begeisterter Fan bleiben, denn die Herren zelebrieren das schon sehr gut!

Mit „Rake It In: The Greatestest Hits“ wird am 7. April 2017 beim Kultlabel Fat Wreck Chords ein Best-Of-Album der Band erscheinen, das von „The Times They Are A-Changing“ über „Jolene“ und „Uptown Girl“ bis „End Of The Road“ und “ I Believe I Can Fly“ alle MFATGG-Hits enthält!

DI 13.06.2017, 20:00 Uhr | Backstage Werk

Tickets: www.muenchenticket.de