Medaille „München leuchtet“ in Gold für Erich Lejeune

Er ist Unternehmer, Motivationscoach, Fernsehmoderator – und irgendwo, so viel ist sicher, hat ihn wohl jeder schon einmal gesehen. Die Rede ist von Professor Dr. phil. h.c. mult. Erich Lejeune. Morgen wird Lejeune, der auch 22 Jahre lang Honorarkonsul der Republik Irland war, 80 Jahre alt. Eine große Feier, so hieß es, wolle er aus diesem Anlass nicht veranstalten. Eine große Überraschung hatte Oberbürgermeister Dieter Reiter heute dennoch für den Münchner bei dessen Besuch im Rathaus bereit: die Medaille „München leuchtet – Den Freundinnen und Freunden Münchens“ in Gold.

OB Reiter: „Diese hohe städtische Ehrung für Ihr außerordentliches wirtschaftliches und soziales Engagement war überfällig. Das sieht man schon daran, dass sie später kommt als die Auszeichnungen auf Bundesebene mit dem Verdienstkreuz 1. Klasse und auf Landesebene mit dem Bayerischen Verdienstorden. Schließlich haben Sie gerade auch für München in vieler Hinsicht Herausragendes geleistet.“

Lejeune, 1944 in Dorfen geboren, ist aufgewachsen in München – und seit vielen Jahren ein markantes und prägendes Gesicht der Stadt. Schon deshalb, weil er lange Jahre als Moderator bei München TV arbeitete, als Motivationscoach und Buchautor Bekanntheit erlangte und sich mit der Gründung des Unternehmens „ce Consumer Electronics“ um den Wirtschaftsstandort verdient gemacht hat.

Doch nicht nur das. Lejeune ist auch seit mehr als 20 Jahren Vorsitzender der von ihm gegründeten Stiftung „Herz für Herz“ mit Sitz in München, die unter anderem weltweit Herzoperationen und diagnostische Maßnahmen bei Patient*innen, insbesondere bei Kindern aus armen Regionen, finanziert. Allein in Vietnam hat sie bereits über 4.000 Kinder medizinisch versorgt. Außerdem unterstützt die Stiftung die Aus- und Weiterbildung von Ärzt*innen und anderem medizinischem Personal sowie die Entwicklung neuer Behandlungsmethoden.

Lejeune unterstützte zudem mit großzügigen Spenden die Gründung des Alten- und Service-Zentrums Maxvorstadt in der Gabelsbergerstraße, das Münchenstift-Altenheim in Ramersdorf sowie das Förderzentrum Phoenix Schule. Mit der Stiftung eines Lehrstuhls an der Hochschule für Philosophie hat sich Lejeune außerdem um die philosophischen Aspekte wirtschaftlichen Handelns verdient gemacht.

Nicht zuletzt war Lejeune von 2001 bis 2023 als ehrenamtlicher Honorarkonsul der Republik Irland für Bayern und Thüringen tätig und unterstützte in dieser Funktion nicht nur die internationale Verflechtung der Stadt München und der hier ansässigen Unternehmen, sondern half auch über viele Jahre bei der Organisation des St. Patrick Days in München mit. An der Überreichung der Medaille „München leuchtet“ im Rathaus nahmen neben Lejeunes Ehefrau und Freund*innen der Familie auch der Vorsitzende der Stadtratsfraktion der CSU mit FREIE WÄHLER, Manuel Pretzl, sowie der Vorsitzende der SPD/Volt-Fraktion, Christian Köning, teil.