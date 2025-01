Mehrere Delikte mit Silvesterfeuerwerk am Odeonsplatz – Zeugenaufruf

Am Mittwoch 01.01.2025, gegen 00:10 Uhr, bemerkten in der Silvesternacht eingesetzte Polizeibeamte am Odeonsplatz einen Mann. Dieser stieß eine bereits entzündete Pyrotechnik um, sodass diese beim Zünden in eine wenige Meter entfernte Personengruppe zielte und diese danach traf.

Anschließend nahm er einen weiteren pyrotechnischen Gegenstand in die Hand und richtete diesen so aus, dass dieser auf eine größere Personengruppe zielte. Der Feuerwerkskörper flog mehrere Meter weit und explodierte in der Gruppe.

Als der Tatverdächtige von einem Zeugen darauf angesprochen wurde, wollte er diesen schlagen. Der Zeuge entfernte sich daraufhin. Im weiteren Verlauf nahm der unbekannte Täter eine dritte Pyrotechnik einer weiteren Person an sich und platzierte diese zielgerichtet auf den Boden. Anschließend flog auch diese mehrere Meter weit, bevor sie in einer Personengruppe explodierte. Anschließend entfernte sich der Mann.

Die eingesetzten Polizeibeamten konnten den unbekannten Täter auf Höhe der Theatinerstraße antreffen. Es handelte sich um einen 23-Jährigen mit Wohnsitz im Landkreis Landsberg am Lech. Er wurde angezeigt und nach Abschluss aller polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder entlassen.

Bislang ist noch nicht bekannt, ob einer der Zeugen durch die Handlungen des 23-Jährigen verletzt wurde. Aufgrund der vielen Personen und der Dynamik zu dieser Zeit am Odeonsplatz waren weitere detaillierte Abklärungen zu dem Fall für die Polizeibeamten nicht möglich.

Der 23-Jährige wurde u.a. wegen des Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und wegen einer versuchten gefährlichen Körperverletzung angezeigt.

Das Kommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich des Odeonsplatz (Altstadt) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis der Münchner Polizei:

Es wird in diesem Zusammenhang vor einem unsachgemäßen Gebrauch von Pyrotechnik gewarnt. Das direkte Zielen auf Personengruppen kann schwere Verletzungen verursachen und strafrechtlich verschiedene Straftaten verwirklichen. Neben Körperverletzungsdelikten sind dabei auch weitere Verstöße nach dem Sprengstoffgesetz und Strafgesetzbuch möglich. Dabei können auch Verbrechenstatbestände erfüllt sein.