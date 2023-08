Mehrere Festnahmen von Tatverdächtigen nach räuberischer Erpressung in Haidhausen

Am Dienstag, 22.08.2023, gegen 20:55 Uhr, wurde ein 14-Jähriger mit Wohnsitz in München an einer Bushaltestelle am Ostbahnhof von sechs ihm unbekannten Jugendlichen angesprochen und gefragt, ob er seine Baseballcap tauschen möchte. Nachdem er dies ablehnte, folgte ihm die Gruppe und kreisten ihn im Bereich des Busbahnhofes ein.

Einer der Täter hatte den 14-Jährigen am T-Shirt gepackt und unter Androhung von Gewalt eingeschüchtert, so dass der 14-Jährige das Baseballcap von der Bauchtasche, an welcher es befestigt war, abnehmen ließ.

Als sich die Täter entfernten, verständigte der 14-Jährige umgehend den Polizeinotruf 110. Nach einer sofort eingeleiteten Fahndung konnten alle Tatverdächtigen vorläufig festgenommen werden. Das Baseballcap konnte bei der Festnahme aufgefunden werden und es wurde sichergestellt.

Nach erfolgter Sachbearbeitung wurden die Tatverdächtigen (im Alter von 14 bis 18 Jahren, mit Wohnsitzen in München und Freising) sowie der 14-jährige Geschädigte ihren Erziehungsberechtigten übergeben. Der 18-Jährige wurde entlassen.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.