Mehrere Raubdelikte – Laim und Obergiesing

Am Samstag, 17.08.2024, gegen 15:05 Uhr, befand sich eine 60-Jährige mit Wohnsitz in München in der Agnes-Bernauer-Straße. Sie wurde von einem bislang unbekannten Täter angesprochen und dieser griff unvermittelt nach der getragenen Halskette der 60-Jährigen. Anschließend flüchtete er zu Fuß mit der Kette in unbekannte Richtung.

Die 60-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Sie verständigte die Polizei über den Notruf 110. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf den Täter.

Fall 2:

Am Samstag, 17.08.2024, gegen 17.00 Uhr, befand sich ein 88-Jähriger mit Wohnsitz in München in der Werinherstraße. Ein bislang unbekannter Täter entriss dem 88-Jährigen zwei Goldketten, welche er um den Hals trug. Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung.

Der 88-Jährige wurde durch den Angriff leicht verletzt. Er verständigte die Polizei über den Notruf 110. Umgehend eingeleitete Fahndungsmaßnahmen ergaben keine Hinweise auf den Täter.

In beiden Fällen hat das Kommissariat 21 (Raubdelikte) die weiteren Ermittlungen übernommen. Dabei ergab sich der Verdacht, dass es sich in beiden Fällen um denselben Täter handeln könnte.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 20-40 Jahre alt, 160-168 cm groß, schlank, kurze schwarze Haare, südeuropäisches Erscheinungsbild, gebräunter Teint, vertikale Narbe unter dem rechten Auge (parallel zur Nase ca. 6-10 cm lang), mutmaßlich keine/wenig deutsche Sprachkenntnisse

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen im Bereich der Agnes-Bernauer-Straße (Laim) und im Bereich der Werinherstraße (Obergiesing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesen Vorfällen stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.