Mehrere Wohnungseinbrüche in Harlaching

Am Freitag, 27.12.2024, zwischen 17:00 Uhr und 20:00 Uhr, kam es zum Einbruch in mehrere Wohnungen in einem Mehrfamilienhaus in Harlaching.

Hierbei drang der oder die bislang unbekannten Täter in drei übereinander liegende Wohnungen ein und entwendeten Schmuck und Bargeld in Höhe von mehreren tausend Euro. Anschließend entfernten sie sich unerkannt vom Tatort.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) geführt.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Hochleite, Lindenstraße, Isenschmidstraße, Achleitnerstraße (Harlaching) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.