Der diesjährige Sommernachtstraum, präsentiert vom Flughafen München, mit dem Feuerwerk des Jahres, knüpft an das erfolgreiche Konzept 2018 an und setzt konsequent auf international bekannte Stars mit dem musikalischen Potential, einen traumhaften Abend zu erleben. Als Haupt-Acts des Abends rocken Milow und Kim Wilde die Musikbühne auf dem Coubertinplatz. Milow sorgt mit stimmungsvollen Gitarrenklängen für die perfekte Sommernachtstraum-Atmosphäre. Kim Wilde begeistert mit rockigem Stil und coolen E-Gitarren-Sounds, die jede Menge 80er Jahre-Flair auf die Bühne bringen. Eine Kombination, die generationsübergreifend begeistert und den passenden Soundtrack zum spektakulärsten Feuerwerk des Jahres liefert.Milow und Kim Wilde allein versprechen bereits jetzt eine musikalische Sommernacht zum Träumen. Die weiteren Künstler des Sommernachtstraums 2019 werden in den nächsten Wochen bekanntgegeben.

Rockiger Sound, Gitarren-Riffs, cooler Look: Seit ihren ersten Erfolgen in den 80ern wie mit „Kids In America“ hat sich Kim Wilde stets weiterentwickelt, und ist sich trotzdem immer treu geblieben. Mit über 30 Millionen verkauften Tonträgern und 14 Studioalben ist sie eine der erfolgreichsten Sängerinnen der 80er Jahre. Mit dem Duett „Anyplace, Anywhere, Anytime“ zusammen mit Nena feierte sie 2003 ihr Comeback, das sie zurück an die Spitzen der europäischen Charts brachte. Seitdem hat sich Wilde wieder als bekannte und gefeierte Größe in der internationalen Musikbranche etabliert. Die Tour zu ihrem neuesten Album „Here Come The Aliens“ verzeichnete 2018 internationale Erfolge von Europa bis Australien. Fest steht: Kim Wilde ist nach wie vor eine Pop-Ikone, die alte wie neue Fans rund um den Globus begeistert.

–

Werbung / Anzeige

Milow

Mit „Ayo Technology“ schaffte Milow 2008 seinen internationalen Durchbruch – seitdem ist er aus der europäischen Musiklandschaft nicht mehr wegzudenken. Hits wie „Howling At The Moon“ und „Little In The Middle“ hielten jahrelang die Playlists der Radiosender fest im Griff und seine neueste Single „Lay Your Worry Down“ verspricht an diesen Erfolg anzuknüpfen. Der belgische Singer-Songwriter überzeugt mit einer unverkennbaren Stimme, aber auch partytauglichen Gitarrenklängen, die direkt ins Herz gehen. Von melancholisch-entspannten Sounds bis zu Feelgood-Titeln: Fans auf der ganzen Welt feiern Milow für seine einzigartige wie eingängige Musik.

Über den Sommernachtstraum 2019

Mit einem phantastischen Programm aus dem größten Feuerwerk Deutschlands, Live-Musik unter freiem Himmel, Kunst und Kulinarik lädt der Sommernachtstraum Besucher zum Flanieren, Genießen, Feiern und Staunen ein. Open-Air-Musik auf mehreren Bühnen, Lichtinstallationen, abwechslungsreiche Gastro-Stände und nicht zuletzt das Feuerwerk mit Gänsehaut-Effekt machen den Sommernachtstraum zu einem Festival der Sinne. Eine wahre Nacht zum Träumen – ganz einfach „a Traum“.

Weitere Informationen zum Event und den Ticketpreisen unter www.sommernachtstraum.de.