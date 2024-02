Mit einem kräftigen Prost: Der Hofbräukeller lädt zum 1. Hofbräu-Starkbierfest am 23.02. & 24.02.2024

Der Hofbräukeller feiert sein Starkbier-Debut und lädt am 23. und 24. Februar 2024 herzlich zum allerersten Starkbierfest der Saison in den Festsaal am Wiener Platz.

Tradition, Geselligkeit und kräftiger Genuss stehen im Mittelpunkt der beiden Abende, bei denen sich die Gäste auf den einzigartigen Geschmack des würzigen, dunklen Hofbräu Doppelbocks freuen können – dem stärksten aller Hofbräu-Biere.

„Die Starkbier-Tradition ist hier in München tief verwurzelt. Mit unserem 1. Starkbierfest setzen wir im Hofbräukeller ein Zeichen für die Wertschätzung von bayerischer Braukunst und Gemütlichkeit und geben dieser Tradition eine stimmungsvolle Bühne. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Gästen die Starkbiersaison 2024 einzuläuten,“, so Silja Steinberg (Geschäftsführerin Hofbräukeller).

Das Highlight für Bierkenner: Der dunkle Doppelbock „Delicator“ von Hofbräu München mit 8,4% Alkoholgehalt. Ein würziges, gehaltvolles Starkbier. Mit seinem intensiven, malzaromatischen Geschmack mit Röst- und Karamellaromen, einem Hauch von getrockneten Beeren und Schokolade und seiner samtig dunkelbraunen Farbe ist dieses Bier ein wahrer Genuss. Nur zur Starkbierzeit ist es auch über die beiden Festabende hinaus exklusiv im Hofbräukeller sowie auch im Hofbräuhaus erhältlich, solange der Vorrat reicht.

Mit Live-Musik von der beliebten Partyband „Gerry & Gary“, bayerischen Schmankerl und dem traditionell-zünftigen „O’zapft is!“ verspricht das 1. Hofbräu-Starkbierfest eine einzigartige Stimmung. Den Fassanstich werden am Freitag Abend Wirtin Silja Steinberg, sowie am Samstag Abend der Schauspieler Leo Reisinger übernehmen.

Tischreservierungen für die Zehnertische können online vorgenommen werden. Der Preis pro Tisch beträgt 185,00€ und beinhaltet 10x 0,5l Hofbräu Starkbier. Optional kann vorab auch ein Vorspeisenbrettl (48,50€.) dazu gebucht werden.

1. Hofbräu Starkbierfest

Freitag, 23. Februar & Samstag, 24. Februar 2024

Einlass ab 18 Uhr, Auftakt um 19 Uhr bis Mitternacht

Festsaal im 1. OG des Hofbräukellers (Innere Wiener Straße 19, 81667 München)