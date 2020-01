Mitfahren leicht gemacht: MVG bietet Mobilitätstrainings für Senioren an – neue Termine ab März 2020

Für ältere Fahrgäste ist die Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs oft mit Unsicherheiten verbunden: Wie steige ich am besten mit Gehhilfe in den Bus ein? Wo bekomme ich Hilfe, wenn an der U-Bahnstation der Aufzug defekt ist? Wie bedient man eine Notfallsäule? Diese und noch viele weitere Fragen beantwortet die Münchner Verkehrsgesellschaft (MVG) in ihren Mobilitätstrainings für Seniorinnen und Senioren. Sie werden regelmäßig sowohl in den Alten- und Servicezentren (ASZ) der Stadt München als auch in den Münchner Senioreneinrichtungen angeboten. Dabei stehen erfahrene Betriebsbedienstete der MVG für alle Fragen zur Verfügung.

Die Mobilitätsschulung besteht aus zwei separaten Angeboten: Die eine nennt sich „Sicherheit und Service im öffentlichen Nahverkehr“ und ist eine theoretische Schulung, bei der es in erster Linie um die Nutzung der U-Bahn geht. Beim anderen Modul namens „Mit Bus und Tram sicher ans Ziel“ stellt die MVG eigens einen Bus zur Verfügung. In diesem Bus können die Teil-nehmerinnen und Teilnehmer ohne Zeitdruck üben und erhalten wertvolle Tipps rund um die Nutzung des Verkehrsmittels Bus. Dabei wird auch besonders auf die Nutzung mit Rollator oder Rollstuhl sowie auf das Ein- und Aussteigen mit Gehstock oder Krücken eingegangen. Die Tipps können unmittelbar in der Praxis ausprobiert werden. Die MVG empfiehlt interessierten Fahrgästen, beide Teile zu besuchen. Sie können sich aber natürlich auch nur für eine Veranstaltung anmelden.

Im diesem Jahr werden insgesamt 24 Termine von März bis Juni und im Oktober/November angeboten. Die Kurse finden in der Regel in der Zeit von 10 bis 12 Uhr statt. Alle Termine, Ansprechpartner und Infos zur Anmeldung sind im Internet unter www.mvg.de/senioren zu finden, als Faltblatt in den MVG-Kundenzentren Hauptbahnhof und Marienplatz erhältlich oder können telefonisch unter der MVG Hotline 0800 / 344 22 66 00 (gebührenfrei) erfragt werden.