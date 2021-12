Mittersendling: Brennender Adventskranz verursacht hohen Sachschaden

In der Nacht auf Samstag hat ein brennender Adventskranz eine Wohnung stark beschädigt. Es wurde niemand verletzt.

Ein Bewohner des Mehrparteienhauses bemerkte einen ausgelösten Rauchwarnmelder sowie Brandgeruch im Treppenraum und informierte die Feuerwehr.

Als die alarmierten Einsatzkräfte eintrafen, begab sich ein Trupp mit angelegtem Atemschutz in das zweite Obergeschoss zur Brandwohnung. Da er bereits vom Mitteiler wusste, dass niemand die Türe öffnete, verschaffte er sich mit Brechwerkzeug Zutritt zur Wohnung. Nach einer kurzen Durchsuchung der Fünfzimmer fanden die Kräfte einen in Flammen stehenden Adventskranz vor. Da sich niemand in der Brandwohnung befand, leitete der Trupp umgehend die Löschmaßnahmen ein. Mithilfe eines C-Rohres konnte das Feuer in wenigen Minuten gelöscht werden.

Um den Brandrauch aus dem Appartement zu entfernen, setzten die Einsatzkräfte einen Hochleistungslüfter ein.

Für die Zeit der Lösch- und Lüftungsarbeiten wurde das Gebäude vorübergehend durch die Feuerwehr geräumt. Insgesamt sind sieben Personen und ein Hund in einem Großraumrettungswagen betreut worden.

Nach Abschluss der Arbeiten konnten alle betreuten Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.

Die Brandwohnung ist aufgrund der starken Verrußung unbewohnbar. Die Familie wurde kontaktiert. Sie kommt vorübergehend bei Bekannten unter.

Der Sachschaden wird seitens der Feuerwehr auf etwa 100.000 Euro beziffert.