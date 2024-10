MOSCOT Eyewear eröffnet ersten Store in Deutschland

Die ikonische New Yorker Brillenmarke MOSCOT eröffnet ihren ersten Store in Deutschland in München an der Theatinerstraße 31. Vormieter am Standort war die Confiserie Teuscher. Lührmann hat in Kooperation mit Maddox Retail bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig.

Der neue Store mit 55 Quadratmetern Verkaufsfläche befindet sich in einer der Haupteinkaufsstraßen der Münchner Innenstadt, in Laufweite zu den Fünf Höfen. Dort wird MOSCOT seine bekannten handgefertigten Brillenfassungen präsentieren, darunter zeitlose Klassiker wie Lemtosh oder Miltzen, die u.a. durch Johnny Depp, Andy Warhol, Truman Capote und Woody Allen Kultstatus erlangt haben.

„Mit MOSCOT haben wir einen exklusiven Premium-Partner für die Fläche an der Theatinerstraße gewonnen“, erklärt Nadine Brand, die als Senior Consultant Retail Vermietung am Münchner Standort von Lührmann diesen Deal verantwortet. Die Marke treffe dort auf ein hochkarätiges, internationales Publikum.

MOSCOT Eyewear, gegründet 1915 in New York, betreibt aktuell 30 eigene Stores in elf Ländern.

Mehr über MOSCOT: https://moscot.com/de-de