Motivwettbewerb Oktoberfest – Publikumsvoting startet

Am Donnerstag, 16. Januar, um 10 Uhr startet auf dem offiziellen Stadtportal muenchen.de das Publikumsvoting für das Plakatmotiv zum Oktoberfest 2025. Bis Sonntag, 26. Januar, 24 Uhr, können alle Fans der Wiesn unter https://motivwettbewerb.muenchen.de/voting für ihre persönlichen Lieblingsmotive abstimmen.

Mitmachen lohnt sich: Unter den Teilnehmenden am Publikumsvoting werden zwei Mal fünf Plätze in der Stadtratsboxe in der Festhalle Schottenhamel inklusive jeweils einem Hendl- und einem Biergutschein pro Person sowie fünf offizielle Sammlerkrüge mit dem neuen Motiv verlost. Es wurden 113 Vorschläge eingereicht, von denen nun 74 gültige Plakatentwürfe im Publikumsvoting zur Auswahl stehen. Die 30 im Voting beliebtesten Entwürfe kommen schließlich in die Endauswahl durch die Plakatjury. Das Referat für Arbeit und Wirtschaft lobt den Motivwettbewerb zum Oktoberfest in Kooperation mit dem Stadtportal muenchen.de online aus. Den Wettbewerb veranstaltet die Stadt alljährlich bereits seit 1952.