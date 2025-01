München: 24.500 Glasfaseranschlüsse für Au-Haidhausen und Schwabing-West

Buchungsphase für Au-Haidhausen und Schwabing-West ist gestartet

Glasfasertarif ab sofort buchbar

Jetzt Gigabit Geschwindigkeit sichern

Der Glasfaserausbau in München in den Stadtteilen Au-Haidhausen und Schwabing-West ist gestartet. Interessierte können ab sofort ganz einfach unter www.telekom.de/glasfaser ihren Glasfaseranschluss mit Tarif buchen oder sich als Interessent vormerken lassen. Ein Glasfaseranschluss bietet viele Vorteile: Das neue Netz ermöglicht hohe Bandbreiten bis 1 Gbit/s (Gigabit pro Sekunde). Damit haben Kunden einen superschnellen Anschluss für digitales Lernen und Arbeiten, Streaming und Gaming, alles gleichzeitig. Glasfaser ermöglicht die zuverlässigste und schnellste Verbindung im Vergleich zu anderen Übertragungswegen. Glasfaser steigert den Wert der Immobilie. Außerdem ist Glasfaser gut fürs Klima, weil weniger Energie verbraucht wird als im bestehenden Kupfernetz.

„Hohe Geschwindigkeiten am eigenen Anschluss sind wichtig. Schließlich soll im WLAN zuhause und im Betrieb alles stabil laufen“, sagt Nadine Popfinger Regionalmanagerin der Telekom. „Wer einen Glasfasertarif bucht, bekommt den Glasfaser Anschluss bis in die Wohnung kostenfrei. Ob ein Glasfaser-Anschluss an der eigenen Adresse möglich ist, lässt sich ganz leicht auf www.telekom.de/glasfaser prüfen.“

Beim Ausbau arbeiten die Stadt München und die Telekom eng zusammen. Transparenz und professionelles Baustellenmanagement sind dabei oberstes Gebot. Um die Beeinträchtigungen für die Anwohnerinnen und Anwohner so gering wie möglich zu halten, wird in einzelnen Bauabschnitten vorgegangen.

Was jetzt wichtig ist

Der Glasfaseranschluss kommt nicht von allein ins Haus. Immobilienbesitzer müssen ihre Zustimmung geben. Wer zur Miete wohnt, muss lediglich einen Glasfaser-Tarif buchen: www.telekom.de/glasfaser. Die Telekom kümmert sich um die Absprache mit dem Eigentümer.

Darum lohnt sich der Umstieg auf Glasfaser

Im Vergleich zu Kupferleitungen ermöglichen Glasfaserkabel deutlich höhere Übertragungsraten. Bedeutet: Über einen Glasfaseranschluss lassen sich rasend schnell riesige Datenmengen herauf- und herunterladen.

Glasfaser ermöglicht die zuverlässigste und schnellste Verbindung im Vergleich zu anderen Übertragungswegen. Damit haben Kunden einen zukunftssicheren Anschluss für digitales Lernen und Arbeiten, Streaming und Gaming, alles gleichzeitig.

Glasfaser ist weniger störanfällig und robuster gegenüber äußeren Einflüssen wie z.B. Wasser. Gerade für ältere Menschen mit einem Hausnotruf bietet eine Glasfaseranbindung mehr Schutz vor möglichen Störungen.

Glasfaser ist gut fürs Klima, weil weniger Energie verbraucht wird als im bestehenden Kupfernetz.

Ein Glasfaseranschluss steigert den Wert einer Immobilie. Wenn das Haus, die Wohnung oder das Geschäft verkauft oder vermietet werden soll, ist ein schneller und zuverlässiger Internetanschluss ein gutes Verkaufsargument. Glasfaser ist die beste Infrastruktur für die nächsten Jahrzehnte.

Seit Anfang Januar 2025 können bereits Tarife gebucht werden. Wer aktuell noch nicht im Vermarktungsgebiet liegt, kann sich als Interessent registrieren und wird über Updates informiert. Der Bereich in Au Haidhausen und Schwabing West wird im 2. Quartal 2025 um weitere Haushalte erweitert.

Mehr Informationen zur Verfügbarkeit und den Tarifen der Telekom:

Telekom Shop München-Schwabing, Leopoldstr. 80, 80802 München

Telekom Partner Shop Ostbahnhof Service Direkt, Weißenburger Str. 50, 81667 München

Hotline (kostenfrei): 0800 22 66100

Hotline für Eigentümer (kostenfrei): 0800 3304 174

www.telekom.de/glasfaser

https://www.youtube.de…ch?v=TLQJa

Für Unternehmen aus München Au-Haidhausen und Schwabing-West

Hotline (kostenfrei): 0800 33 06709

www.telekom.de/vollglas

Für die Wohungswirtschaft

Hotline (kostenfrei): 0800 33 03333

www.telekom.de/netz/gl…wirtschaft

Außerdem beraten Vertriebsmitarbeiter im Auftrag der Telekom an der Haustüre. Die Kundenberater tragen Kleidung mit Telekom-Logo. Sie können sich mit einem Lichtbildausweis und einem Autorisierungsschreiben der Telekom ausweisen. Über die Rufnummer 0800 3309765 kann der Mitarbeitende per Telefonanruf identifiziert werden.