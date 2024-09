Münchner Künstlerin Julia Pfaller hat dieses Jahr den neuen Oktoberfest-Plan für die Stadt München gestaltet!

Die Münchner Künstlerin Julia Pfaller ist bekannt für ihre illustrierten Stadt- und Landkarten und humorvollen Bild- Collagen und arbeitet seit über 20 Jahren für Magazine, Verlage, und Kulturinstitutionen. Dieses Jahr hat sie den neuen Oktoberfest-Plan für die Stadt München gestaltet!

Für einfach.münchen, das tourismusportal der Hauptstadt hat sie schon viele München-Stadtpläne gestaltet, sie illustrierte für das Münchner Volkstheater, das Kunstareal München, den Taschen Verlag, die Münchner Stadtbibliotheken, das Goethe Institut München, das Bauernhofmuseum Glentleiten für die Vogue, den Bayerischen Hof und den Playboy Das Zeichnen und illustrieren ist ihre Leidenschaft, die sie zum Beruf gemacht hat. Die Künstlerin lebt und arbeitet im Münchner Westend und hat sich auch wegen der Nähe und dem persönlichen Bezug zur Wiesn und Bavaria über die Beauftragung der diesjährigen Okoberfest Wiesn-Plans gefreut, der übrigens zum download auf der einfach.münchen Website zur Verfügung steht… www.muenchen.travel/rubriken/entdecken/maerkte-feste/

oktoberfest

Sie liebt bayerisches Brauchtum und Volksmusik in allen Fasetten, kommt ursprünglich vom Bauernhof und sang schon als Kind mit ihrer Mutter Gstanzln und Volksmusik und hat eine langjährige Verbindung zur bayerischen Musikszene, sieht man auch in ihren Künstlerportraits.

Zur Zeit ist sie im sie im öffentlichen Raum in der Stadtteilgestaltung zugange und illustriert großflächig an der Baustelle der kommenden Quartiersmitte in Neuaubing, um urbanes Zusammenbleben und kulturellen Austausch im Viertel zu fördern.

Auf ihrer Website juliapfaller.de und gibt es ihre Bunte Illustrations-Welt zu sehen auch Kunst-Drucke und T-shirts zu shoppen, auf ihrem Instagram ist sie unter juliapfaller_art