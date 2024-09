Münchner Rotes Kreuz gründet Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe

Das Münchner Rote Kreuz eröffnet eine Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe in München. Sie bietet eine fundierte und praxisnahe Ausbildung zur Pflegefachhelferin bzw. zum Pflegefachhelfer mit Schwerpunkt Altenpflege oder Krankenpflege. Der erste Jahrgang startet im September. Heute beginnt für die Auszubildenden der Unterricht.

„Unser Ziel ist es, Menschen für die Pflege aus- und weiterzubilden und damit dem Fachkräftemangel entgegenzuwirken, der unser Gesundheitssystem zunehmend unter Druck setzt“, erklärt die Leiterin der neuen Berufsfachschule Manuela Schachtner.

Qualifizierung gegen den Fachkräftemangel

Die Ausbildung richtet sich sowohl an Berufseinsteiger als auch an Menschen, die bereits in einer Pflegeeinrichtung arbeiten, jedoch über keinen formellen Abschluss verfügen.

„Mit einer soliden Ausbildung bieten wir unseren Absolventinnen und Absolventen langfristige Perspektiven in einem Berufsfeld, das heute und in Zukunft von zentraler Bedeutung ist“, betont Schachtner.

„Auch die Qualifizierung von Menschen, die bereits in einer Pflegeeinrichtung arbeiten, aber über keine einschlägige Ausbildung verfügen, ist uns wichtig. Der Abschluss befähigt sie zu verantwortungsvolleren Aufgaben und bietet ihnen damit neue Aufstiegsmöglichkeiten“, so Schachtner weiter.

Als staatlich geprüfte Pflegefachhelferin / Pflegefachhelfer ist eine weiterführende Ausbildung zur Pflegefachfrau / Pflegefachmann möglich.

Moderne Lernumgebung und gezielte Unterstützung

Die Schule ist im BRK-Bildungs- und Beratungszentrum in der Boschetsrieder Straße 67 untergebracht. Sie bietet den Schülerinnen und Schülern modern ausgestattete Klassenzimmer und Praxisräume, in denen praxisorientiertes Lernen im Vordergrund steht. Individuelle Coachingangebote helfen den Lernenden, etwaige Lernhemmnisse zu überwinden und die Ausbildung erfolgreich abzuschließen.

Attraktive Fördermöglichkeiten

Die Ausbildung zur Pflegefachhelferin bzw. zum Pflegefachhelfer beim Münchner Roten Kreuz ist nach AZAV zertifiziert und kann bei entsprechenden Voraussetzungen durch Bildungsgutscheine gefördert werden. Dadurch erhalten insbesondere Berufseinsteigern und Quereinsteigern zusätzliche finanzielle Unterstützung.

Münchner Rotkreuz Akademie – Bildungsangebote im Gesundheitsbereich

Die neue Berufsfachschule für Krankenpflegehilfe ist Teil der Münchner Rotkreuz Akademie, die bereits eine Berufsfachschule für Notfallsanitäter und eine Berufsfachschule für Pflege betreibt.

Mehr Informationen unter https://rotkreuzakademie.brk-muenchen.de/pflegeschule