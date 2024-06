Münchner Stadtentwässerung lädt ein zum Tag der offenen Tür

Wie wird aus Münchner Abwasser sauberes Isarwasser? Was heißt es, als Kanalbauer*in unter der Oberfläche zu arbeiten? Die Münchner Stadtentwässerung (MSE) lädt alle interessierten Bürger*innen am Sonntag, 16. Juni, von 11 bis 16 Uhr in die Kanalbetriebszentrale in der Schleißheimer Straße 387a ein. Neben Rundgängen und Vorführungen warten spannende Info- und Mitmachangebote. So können die Besucher*innen zum Beispiel in einem Übungskanal Handgriffe im Kanalbetrieb trainieren – komplett bekleidet mit der MSE-Sicherheitsausrüstung. Ein XXL-Tischmodell macht die Arbeit eines der beiden Münchner Klärwerke nachvollziehbar. Zudem lassen sich Spezialfahrzeuge und -Werkzeuge wie ein hochmoderner Hochdruck-Reiniger oder ein Fahrzeug der TV-Inspektion aus nächster Nähe erleben. Auch für die Kleinsten ist einiges geboten: Kinderspiele, ein Escape-Room und ein Kasperltheater mit Bezug zum Thema Abwasser stehen auf dem Programm.

Der Besuch ist kostenlos und ohne Voranmeldung möglich. Ein wichtiger Hinweis zur Planung der Anreise: Es stehen vor Ort leider keine Parkmöglichkeiten zur Verfügung. Es wird daher dringend empfohlen, per Rad, zu Fuß beziehungsweise mit dem ÖPNV anzureisen. Ein kostenloser Shuttle-Service, alle 30 Minuten von der U-Bahnstation Harthof zur Kanalbetriebsstation, ist eingerichtet (Erster Shuttle: 10.41 Uhr ab Harthof. Letzter Shuttle: 16.20 Uhr ab Kanalbetriebsstation).

Der Tag der offenen Tür hat bei der Münchner Stadtentwässerung schon eine lange Tradition. Dabei wechseln die Veranstaltungsorte jährlich zwischen den dezentralen Betriebsstandorten der MSE. Im Oktober 2023 – das erste Mal nach der coronabedingten mehrjährigen Pause – zog die Veranstaltung mehr als 500 Besucher*innen in das Klärwerk Gut Marienhof nördlich von München.

Über die Münchner Stadtentwässerung

Mit mehr als 1.000 Mitarbeiter*innen kümmert sich die MSE um die Abwasserentsorgung der Stadt München und angrenzender Kommunen. Dazu gehören auch Planung, Bau und Betrieb der Anlagen zur Abwasserableitung und Abwasserreinigung mitsamt komplexer und hochmoderner Verfahrenstechnik.

Ein Kanalnetz von rund 2.400 Kilometern Länge liegt im Münchner Untergrund verborgen. Die oberste Aufgabe ist der Gewässerschutz. Dafür hält die MSE das Abwassernetz in Stand, saniert und baut es fortlaufend aus. Herzstücke der Abwasserreinigung sind die beiden Großklärwerke im Münchner Norden. Sie verfügen über eine Kapazität von insgesamt drei Millionen Einwohnerwerten und reinigen durchschnittlich eine halbe Million Kubikmeter Abwasser pro Tag von Haushalten und Industrie aus München und der Region.