Münchner Stadtgründungsfest 2019: Brauchtumspflege auf münchnerisch

Tradition und Brauchtum haben in der hiesigen Stadtgesellschaft mit ihren vielen Veranstaltungen vom Hoagartn bis zum Kocherlball, vom Kathreintanz bis zum Oktoberfest einen besonderen Stellenwert. Das Stadtgründungsfest gibt deshalb Münchner Gepflogenheiten und bayerischer Brauchtumspflege samt ihren meist ehrenamtlichen Akteuren gebührend Raum.

Das Böllerschießen zur Eröffnung

Am Samstag, ca. 11.25 Uhr, böllern insgesamt 50 Münchner Schützen des Bayerischen Sportschützenbundes e.V. (BSSB) auf dem Turm des Alten Peters und im Rathausturm oberhalb des Glockenspiels nach alter Tradition. Zu Ehren des Stadtgeburtstags künden sie lautstark vom Beginn des Stadtfestes.

Werbung / Anzeige

Seit dem ausgehenden 15. Jahrhundert ist das Böllerschießen in Chroniken belegt. Es galt als höchster Ehrenerweis, wenn Herrscher zu Besuch kamen und mit Böllerschüssen empfangen wurden. Aber auch bei Geburtstagen wurde und wird zum Ausdruck von Lebensfreude Salut

geschossen.

Brauchtum zum Zuschauen und Mitmachen

Beim „Isargau – Bayerische Heimat- und Trachtenvereine Sitz München e.V.“, dreht sich alles um das bayerische Brauchtum, das im Münchner Raum von 62 Gebirgs- und Volkstrachtenvereinen gepflegt wird. Am Sonntag, 16. Juni, haben die Trachtlerinnen und Trachtler des Isargaus großen Auftritt bei „Irish-Bayrisch“ am Odeonsplatz (13.30, 15.40 und 18 Uhr), wo mit traditioneller Volksmusik, Schuhplattln und Volkstanz die Bandbreite des Brauchtums gezeigt wird. Sie geben hier einen Vorgeschmack auf das Jubiläums-Gaufest anlässlich ihres 100 jährigen Bestehens im Juni (22./ 23.Juni, Festplatz Ismaning). Ebenfalls am Sonntag lädt der Verein am Trachtenmarkt zu einem „Singats“, dem offenen Singen von bayrischem Liedgut ein (jeweils 20 Minuten um 13.30, 15.30 und 17.30 Uhr).

Die Münchner Française

Wer selbst gerne tanzt, darf dies am Samstag im ehemaligen städtischen Tanzsaal im Alten Rathaus. Mit „Komplimente! Komplimente!“ laden Katharina Mayer, die bekannte Tanzmeisterin vom Kocherlball, zusammen mit Magnus Kaindl zur legendären Münchner Française ein. Dieser Tanz, der heute noch Höhepunkt vieler Tanzfeste und Bälle ist, ist ein typischer Kolonnentanz und basiert auf den höfischen Kontratänzen und Quadrillen, die im 18. und 19.Jahrhundert populär waren. Am Stadtgründungsfest wird die Française zur Fledermaus-Quadrille von Johann Strauß Sohn getanzt. Es spielt live das Salonorchester Karl Edelmann.

Die kostenlosen Tanzkurse (13 und 15 Uhr) finden in Kooperation mit dem Kulturreferat der Landeshauptstadt München-Volkskultur statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Kurse bauen nicht aufeinander auf. Einzeltänzerinnen und -tänzer sind ebenfalls herzlich willkommen.

Brauchtum und Tracht

Am Trachtenmarkt vor dem Alten Rathaus bekommen Fans von Dirndl und Lederhose an 13 Ständen viel Anregungen und fachliche Beratung. Hier gibt es (fast) alles, was das Herz begehrt: Hirschhornschmuck, Kropfketten, Dirndlstoffe, Dirndlkreationen, Lederhosen und Filztaschen. Wer will, kann sich mit einer feschen Flechtfrisur passend zum Trachtengwand stylen lassen oder modischen Trachtenhaarschmuck erstehen. Mitglieder der traditionelle Handspinngilde e.V. zeigen die alte Kunst des Handspinnens. Was Pfauenfedern mit Leder verbindet, kann in der Federkielstickerei besichtigt werden, wo mit in gleichmäßige Streifen gespaltene Pfauenfedern feine Ornamente ins Leder gezaubert werden. Organisiert wird der Trachtenmarkt vom „Isargau – Bayerische Heimat- und Trachtenvereine Sitz München e.V.“.

Der Trachtenmarkt ist am Samstag von 10 bis 21 Uhr und am Sonntag von

10 bis 20 Uhr geöffnet.

Wer kennt das „Münchner Gwand“, eine der wohl schönsten Trachten Bayerns? Oder die „Riegelhaube“, die von der eleganten Münchnerin in der Biedermeierzeit getragen wurde? Die Vereine „Heimat- und Brauchtumsverein Lechler e.V.“ und „Die schöne Münchnerin e.V.“ geben an ihren Ständen unter den Rathaus-Arkaden und in der Rosenstraße darüber Auskunft. Die Mitglieder beider Vereine haben sich der Erhaltung und Pflege von bayerischer Volkskultur und Tracht verschrieben und zeigen sich auch in Originalkostümen.

Brauchtum und Handwerk

Am Sonntag, 11.45 Uhr, wird am Handwerkerdorf Richtfest gefeiert. Die Dächer der neugebauten Hütten von Glaser- und der Metzger-Innung bekommen einen „Richtkranz“ und Zimmerermeister Wolfgang Weigl von der Bau-Innung hält eine kurze Ansprache, den „Richtspruch“. Der Brauch des Richtfestes lässt bereits im 14. Jahrhundert nachweisen. 2019 war wieder ein Schäfflertanzjahr. Alle sieben Jahre wiederkehrend wird der “Original Münchner Schäfflertanz” öffentlich aufgeführt. Er erinnert an das Ende der große Pest in München zu Beginn des 16. Jahrhunderts. 1517 traten die Schäffler erstmals auf, um die Bevölkerung der Isarstadt nach den Ende der Seuche aufzumuntern. Am Stadtgründungsfest werden die Schäffler zwar nicht tanzen, aber sie stehen am Trachtenmarkt für Fragen zum Brauchtum und Berufsbild am Infostand des Fachvereins der Schäffler München Rede und Antwort.

Auf gut boarisch

Die UNESCO hat 2009 die bairische Sprache als gefährdet und damit schützenswert eingestuft. Der „Förderverein Bairische Sprache und Dialekte e.V.“, der in diesem Jahr sein 30 jähriges Bestehen feiert, setzt sich mit großem Engagement für die Pflege des bairischen Dialekts ein. Am Trachtenmarkt bieten Mitglieder des Vereins einen unterhaltsamen Dialekt-Test und einfache Sprachübungen nicht nur für Neumünchner an.

Öffnungszeiten des Stadtgrünungsfests

Samstag, 15. Juni, 10 – 23 Uhr

Sonntag, 16. Juni, 10 – 21 Uhr

Informationen zum Stadtgründungsfest

Ab sofort ist die kostenlose Programmbroschüre an der Infostelle am Marienplatz, in der Stadtinformation im Rathaus und am Infopoint Museen & Schlösser in Bayern erhältlich. Im Internet sind alle aktuellen Informationen rund um den Stadtgeburtstag auf www.stadtgruendungsfestmuenchen.de abrufbar.