Nachhaltig leben ohne Verzicht: Kleidertausch-Party bei Green City am 4. April 2017

Wer einen Frühjahrsputz im Kleiderschrank plant, sollte sich diesen Termin merken: Am Dienstag, 4. April, lädt die Umweltorganisation Green City e.V. zu einer Kleidertauschparty in die Orange Bar, Zirkus-Krone-Straße 10, München. Alle BesucherInnen können dafür beliebig viele Kleidungsstücke mitbringen und gegen neue Lieblingsteile tauschen.

Die einzige Voraussetzung ist, dass alles Mitgebrachte in sauberem und einwandfreiem Zustand ist. Mit der Tauschparty will Green City e.V. auf nachhaltigen Konsum aufmerksam machen. Denn die Herstellung von Kleidung verbraucht Ressourcen und Energie, deshalb schonen Alle, die Kleidung tauschen statt neue zu kaufen, die Umwelt. Damit sind Kleidertauschpartys der beste Beweis dafür, dass ein nachhaltiger Lebensstil nicht zwangsläufig Verzicht bedeuten muss. Die übriggebliebenen Kleidungsstücke spendet Green City e.V. anschließend an die Diakonia. Mehr Informationen unter www.greencity.de/kleidertauschpartys.

Termin: Dienstag, 4. April, 18:00 bis 21:00 Uhr

Veranstalter: Green City e.V.

Ort: Orange Bar, Zirkus-Krone-Straße 10, München

Eintritt: Drei Euro, für Green City-Mitglieder kostenlos