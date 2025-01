Nächster Auswärtserfolg: Red Bull München siegt auch bei den Grizzlys Wolfsburg

WOB – RBM 1:4 | Blum: „Wir haben wieder die Kontrolle übernommen“

Der EHC Red Bull München gewann am 40. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2024/25 bei den Grizzlys Wolfsburg mit 4:1 (2:0|0:1|2:0). Vor 3.124 Zuschauern in der Eis Arena Wolfsburg erzielten Taro Hirose, Chris DeSousa (2) und Filip Varejcka die Tore für die Mannschaft von Cheftrainer Don Jackson. Die Münchner feierten in der zweiten Partie nach dem Comeback des Meister-Coaches ihren zweiten Sieg und im vierten Saisonduell gegen die Grizzlys den vierten Erfolg.

Spielverlauf

Mit einem Lattenkracher für die Grizzlys nach nur 30 Sekunden begann die Partie spektakulär. Auch kurz darauf stand Münchens Goalie Mathias Niederberger im Mittelpunkt. Doch nach der kurzen Wolfsburger Anfangsoffensive übernahmen die Red Bulls die Initiative und gingen durch Hirose in Führung (4.). Weitere Chancen für den viermaligen Meister folgten, der in der zwölften Minute nach einer Traumkombination durch DeSousa nachlegte. Mit dieser 2:0-Führung ging es in die erste Pause.

Im Mittelabschnitt gelang Wolfsburg wie aus dem Nichts der Anschlusstreffer durch Jimmy Martinovic (25.). Die Münchner reagierten zunächst mit weiteren Gelegenheiten, aber auch die Gastgeber tauchten immer wieder gefährlich vor Niederberger auf. Im Verlauf des Drittels erkämpften sich die Grizzlys dann längere Drangphasen, ein Tor fiel allerdings nicht mehr. Der Stand zur zweiten Pause lautete 2:1 für die Red Bulls.

Nach knapp vier Minuten des Schlussabschnitts bekam München die erste Überzahl-Möglichkeit – und nutzte sie durch DeSousa. Er erhöhte mit seinem zweiten Treffer des Abends auf 3:1 (45.) und durfte gleichzeitig sein 100. DEL-Tor bejubeln. Diesen Vorsprung verteidigten die Red Bulls in der Folge nicht nur souverän, sondern erspielten sich zudem bessere Chancen als ihr Gegner. Als Wolfsburgs Torhüter Dustin Strahlmeier das Eis für einen sechsten Feldspieler verließ, eroberte Varejcka die Scheibe und bugsierte sie zum 4:1-Endstand ins leere Tor (58.).

Jonathon Blum:

„Wir haben im ersten Drittel sehr gut und kontrolliert gespielt. Im zweiten Drittel war das Momentum dann mehr auf Seiten der Wolfsburger. Das haben wir im Schlussabschnitt wieder geändert, wieder die Kontrolle übernommen und gewonnen. Diese Auswärtsspiele gerade sind Charaktertests und ich hoffe, wir bestehen auch den nächsten am Dienstag in Köln.“

Tore:

0:1 | 03:08 | Taro Hirose

0:2 | 11:33 | Chris DeSousa

1:2 | 24:07 | Jimmy Martinovic

1:3 | 44:43 | Chris DeSousa

1:4 | 57:52 | Filip Varejcka

Zuschauer:

3.124