Nächster Sieg im neuen Jahr: Red Bulls gewinnen in Köln

KEC – RBM 3:6 | Eisenschmid: „So kann es weitergehen“

Freitag, 5. Januar 2024. Der EHC Red Bull München bezwang am 35. Spieltag der PENNY DEL die Kölner Haie mit 6:3 (1:1|3:0|2:2). Vor 18.600 Zuschauern in der ausverkauften Lanxess Arena trafen Jonathon Blum, Markus Eisenschmid (2), Andreas Eder, Trevor Parkes und Austin Ortega zum zweiten Sieg für den deutschen Meister im zweiten Match 2024.

Spielverlauf

Nach kurzem Abtasten zum Start nutzte Köln die erste Überzahl zur Führung: Louis-Marc Aubry erzielte in der 5. Minute per Direktschuss das 1:0 für die Haie. Doch die Münchner Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Blum schob vier Minuten später zum 1:1 ein. Es entwickelte sich ein Spiel mit viel Tempo, Chancen auf beiden Seiten und etwas mehr Arbeit für Red-Bulls-Goalie Mathias Niederberger. Weitere Treffer fielen in diesem Drittel aber nicht, der Zwischenstand zur ersten Pause lautete 1:1.

Und dieses Ergebnis hatte im Mittelabschnitt nur kurz Bestand: Eisenschmid reagierte 3:03 Minuten nach Drittelstart vor dem Tor am schnellsten und brachte den Puck nach Koni Abeltshausers Pfostenschuss zum Münchner 2:1 im Haie-Tor unter. Die Red Bulls hatten nun Oberwasser, verteidigten auch in Unterzahl konsequent und erhöhten: erst durch Eder auf 3:1 (34.), dann stellte Eisenschmid per Shorthander auf 4:1 (36.). Mit diesem Resultat ging es in die zweite Pause.

Auch zu Beginn des Schlussabschnitts war Red Bull München am Drücker, aber jubeln durften die Kölner über das 2:4 durch Stanislav Dietz (45.). Hoffnung für die Haie? Wenige Minuten, denn Abeltshauser spielte einen feinen Pass vors Tor und Parkes jagte die Scheibe zum 5:2 für das Team von Trainer Toni Söderholm ins Netz (48.). Doch auch jetzt kam der KEC noch einmal heran, weil Dietz mit seinem zweiten Tor auf 3:5 verkürzte (58.). Meister München ließ sich davon jedoch nicht beeindrucken und Ortega schoss zum 6:3-Endstand ins leere Haie-Tor (60.).

Markus Eisenschmid:

„Das erste Drittel war nicht unser Drittel, aber ab dem zweiten Abschnitt haben wir es gut runtergespielt. Wir müssen im Hier und Jetzt bleiben und von Spiel zu Spiel denken, doch so kann es auf alle Fälle weitergehen.“

Tore:

1:0 | 04:37 | Louis-Marc Aubry

1:1 | 08:36 | Jonathon Blum

1:2 | 23:03 | Markus Eisenschmid

1:3 | 33:40 | Andreas Eder

1:4 | 35:47 | Markus Eisenschmid

2:4 | 44:38 | Stanislav Dietz

2:5 | 47:52 | Trevor Parkes

3:5 | 57:26 | Stanislav Dietz

3:6 | 59:09 | Austin Ortega

Zuschauer:

18.600