Narrhalla startet Online in die Faschingssaison – Offizielles Narrhalla Prinzenpaar 2021 vorgestellt

Fast könnte man meinen, der Alte Peter schaut am 11.11. um 11:11 Uhr verwundert auf den stillen Viktualienmarkt: Keine ausgelassene Fröhlichkeit bei der Vorstellung der Narrhalla-Tollitäten, dem offiziellen Faschingsprinzenpaar der Landeshauptstadt München? Aber dann erinnert er sich, dass heuer ja alles ganz anders ist, anders sein muss.

Aber weil der Fasching zum Brauchtum gehört und die Münchner Gesellschaft Narrhalla Brauchtum und Tradition pflegt, stellt sich das Narrhalla Prinzenpaar 2021 Berni I. (Filser) und Margarethe I. (Stadlbauer) heuer online vor.

Mit tatkräftiger Unterstützung von Jürgen Kirner, der Couplet AG und dem KnowHow der Narrhallamitglieder wird das Prinzenpaar den Münchnerinnen und Münchnern vorgestellt.

Online kann jeder dabei sein!

Grußwort des offiziellen Faschingsprinzenpaares 2021 der Narrhalla München

Mehr auf www.narrhalla.de oder www.fasching-hat-herz.de

Berni I. (Filser):

1993 – Geboren in Landau a.d. Isar, aufgewachsen im niederbayerischen Dingolfing – der Stadt der Essiggurkerlzähler und BMW-Geisterschichtler

Vater: Gartenbau-Techniker, Blasmusikant und ehemaliger Faschingsprinz des TV Dingolfing e.V.

Mutter: Floristin und Inhaberin von Blumen Filser, Mitglied beim Club „Fantasy“ ehemaliger Gardedamen desTV Dingolfing

1999 – Erste musikalische Gehschritte als Taferlbua in der Blaskapelle seines Vaters

2002 – 2010 – Anschaffung einer Gitarre – Rolling Stones und ACDC schallen nun durchs Haus

Gründung einer Green Day-Coverband im alten Saustall des besten Freundes

Erste Begegnungen mit der traditionellen Volksmusik bei seiner Tante in Landshut

Teilnahme an einigen Volksmusik-Seminaren und Musikantenstammtischen im Raum München

Erlernen des Kontrabass-Spiels und der Diatonischen Harmonika

Gründung der Geratsberger Musikanten und der Urner Musi mit Bruder Simon Filser

Erfolgreiche Teilnahme als Solo-Pianist am Musik-Wettbewerb „Jugend musiziert“

Musikalische Begleitung bei Auftritten des Tanzklub Dingolfing

2011 – Abitur am Gymnasium Dingolfing

2012 – Studium an der Musikhochschule München

2013 – Festes Mitglied der Couplet-AG und Aufnahme im Ensemble der BR-Sendung „Brettl-Spitzen aus dem Hofbräuhaus“

2015 – Gründung der Großstadt Boazn und der Monaco Musi

Volksmusik-Management für zahlreiche Münchner Gaststätten

2017 – Auszeichnung der Großstadt Boazn mit dem Fraunhofer-Volksmusikpreis

Gründung der Böhmischen Filser-Musi mit Vater Christian Filser, Bruder Simon Filser und Stefan Gerisch

2018 – Auszeichnung der Couplet-AG mit dem Bayerischen Dialektpreis

2020 – Nominierung zum Faschingsprinz der Narrhalla München e.V.

Familienstand: ledig

Hobbys: Schafkopf, Netflix, Grillen, Baden, Fußball

MOTTO: Mit Musik und Freude durch die Welt – Leb dein Leben so wie‘s dir gefällt!

Margarethe l. (Stadlbauer):

1986 Geboren in Freising, aufgewachsen in Unterbruck/Fahrenzhausen – die ersten sechs Jahre im Haushalts- Eisenwaren- und Fahrradgeschäft der Eltern und der Werkstatt des Großvaters, der ihr ein großes Vorbild ist. Fasching ist in der Heimatgemeinde großgeschrieben (faschingsverein.de). Mit ihren beiden jüngeren Geschwistern Heinrich und Birgitta hat sie sich in ihrer Jugend gerne verkleidet und baute bei verschiedenen Umzugswagen mit. Noch heute ist sie auf vielen Faschingsbällen mit dabei.

Ab 1996 Musische Ausbildung, Klavierunterricht, Klarinettenunterricht; ab 2001 Gesangunterricht, Operette/Jodeln

2001 Wiedergründungsmitglied der Katholischen Landjugendbewegung (KLJB) Fahrenzhausen und zuständig u.a. für die Organisation der Tanzkurse

2003-2008 Kreisvorsitzende der KLJB und Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ) im Landkreis Freising

2003 Gründungsmitglied des Jugendkreistages Freising

2004 Ausbildung zur Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft in München/München-Land

2009 Studium der Politikwissenschaft (Leopold-Franzens-Universität Innsbruck) mit Auslandssemester an der LMU in München

Ab 2013 PR-Medienarbeit, Radio, Kommunalwahlkampf, Redenschreiberin

Vater Heinrich Stadlbauer, seit 2014 Fahrenzhausens Bürgermeister, weiß das Talent seiner Tochter zu schätzen, besonders beim Redenschreiben für die Schlüsselübergabe des Rathauses Fahrenzhausen an das Faschingsprinzenpaar.

2016-2017 Mentoringprogramm/Coachingprojekt junger bayerischer Journalisten des Internationalen Presseclub München

seit 2016 Mitglied in der Vorstandschaft der Nachwuchsjournalisten Bayern (njb)

2017 Mitarbeit bei der Münchner Sicherheitskonferenz im Side-Events-Team

2017 Unternehmensberaterin bei einer digitalen Strategieberatung in Zürich

Ab 2018 bei einer politischen Stiftung; Leiterin eines 20-köpfigen Teams, des Referats für regionale Veranstaltungen, bayernweit

Ab 2018 regelmäßige Moderation von Veranstaltungen

Ab 2019 Moderation des Formats „Starke Frauen, Starke Worte“

Ab 2019 Mitveranstalterin des „Women’s Breakfast“ der Münchner Sicherheitskonferenz für die Stiftung

Ab 2020 Interviewerin für ein Fernsehformat von Landtagsabgeordneten im bayerischen Landtag

Ab 2020 Gastgeberin und Moderatorin von „Blick in die Welt – was das Ausland bewegt“, ein Online Gesprächsformat mit exklusiven Informationen der Auslandsrepräsentanten der Stiftung zum jeweiligen Land

Familienstand: ledig

Hobbys: Kochen, Grillen, Literatur, Musik, Tanzen, Baden, Bergwandern, Eishockey spielen, Radl fahren

MOTTO: Ohne Leidenschaft gibt’s keine Genialität!