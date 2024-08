Neptunbrunnen Kulturbiergarten vom 2. August bis 15. September 2024

Einer geht noch: Wie in der (Münchner) Abendzeitung bereits angekündigt wurde, wird der Neptunbrunnen im Alten Botanischen Garten vom 2. August bis zum 15. September von einem weiteren Kulturbiergarten belebt.

Nach dem Erfolg des alkoholfreien Biergartens „Die Null“ am benachbarten Karl-Stützel-Platz, der bereits am 18. Juli eröffnet wurde, schafft der Gastronom und Mitbetreiber Christian Lehner (Parkcafe, das Bad) hiermit ein weiteres Angebot im Alten Botanischen Garten, um ein neues Publikum für diesen zentralen Ort zu begeistern. Beide Projekte sind Initiativen für die Neugestaltung des Viertels um den Hauptbahnhof zugunsten der Stadtgesellschaft. Im Gegensatz zum promillelosen Counterpart, reiht sich der „Neptunbrunnen Kulturbiergarten“ jedoch in die Konvention der „traditionellen Biergärten“ ein.

Biergartengenuss vor historischen Palastfassaden Um den Brunnen werden derzeit mehrere Dutzend Biertische aufgebaut. Ein weiterer Bereich wird zusätzlich mit Liegestühlen ausgestattet. Die Premiumplätze bieten einen Blick auf den Neptunbrunnen mit seinen detaillierten Statuetten, dem Wassergott mit Dreizack neben dem Hippokamp, und natürlich die ansehnliche Außenfassade des Justizpalastes im Hintergrund. Dazu noch eine Bühne für das Kulturprogramm und zwei Stände für die Selbstbedienung an Getränken und Grillspeisen: fertig ist die Oase der Entspannung und Geselligkeit, die mitten im Stadtgetümmel dazu einlädt, die Füße im Brunnenwasser abzukühlen.

Bewirtung ganz nach dem Motto „Gut muss es schmecken“ Die gastronomische Umsetzung übernimmt das Parkcafe selbst, vor allem, was die Auswahl an Getränken betrifft. Das kulinarische Angebot wird aber durch die Grillkunst der Metzgerei Holzner aus Pliening erweitert. Der junge Metzger Stefan Holzner setzt hierfür seinen charmanten Foodtruck in Betrieb, der überall in München zugegen ist, wo es „laut“ ist, ob bei einem Coldplay Konzert, am hiesigen Königsplatz oder bei anderen Großevents. „Ich bin nicht verwöhnt, aber gut muss es schmecken!“ liest sich die Aufschrift auf dem dunkelgrauen Wagen, der von der klassischen Bratwurst mit Pommes bis hin zum Pulled Chicken-, Veggie- oder Süßkartoffel-Burger allerlei Köstlichkeiten am Brutzeln hat. Die Weekly/Daily Specials lassen das Wasser im Mund zusammenlaufen und sich auf dem Instagram-Kanal @metzgerei_holzner nachlesen.

Swing, Pop-Rock und Elektro – ein vielseitiges Kulturprogramm An ausgesuchten Tagen wird das gesellige Beisammensitzen durch ein abwechslungsreiches Kulturprogramm ergänzt. Mit Swing-DJs, elektronischer Sundowner Musik á la Ibiza und Pop-Rock, auch in akustischer oder Mundart-Version, wird die Fülle der verschiedensten Musikgenres abgedeckt und die Bühne zur Plattform für lokale und überregionale Künstler*innen.

Öffnungszeiten Der Biergarten am Neptunbrunnen ist Mittwochs bis Samstag von 17-22 Uhr geöffnet, den Startschuss gibt die Eröffnung am 2.8.2024 um 16:00 Uhr. Über weitere Entwicklungen hält die Website www.parkcafe089.de und der Instagram-kanal @neptunbrunnen_kultgarten auf dem Laufenden.

Stadt und Betreiber freuen sich über diese weitere Gelegenheit die Münchnerinnen und Münchner mit einem zentralen kulturellen Angebot willkommen zu heißen!