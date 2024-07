Neu auf dem Oktoberfest und der Oidn Wiesn 2024

Vom 21. September bis 6. Oktober findet auf der Theresienwiese das größte Volksfest der Welt statt. Beim 189. Oktoberfest wird dieses Jahr 16 Tage lang gefeiert. Den Auftakt bildet der traditionelle Fassanstich durch Oberbürgermeister Dieter Reiter am 21. September, um 12 Uhr, in der Schottenhamel Festhalle.

Das Festareal

Das Festgelände erstreckt sich über eine Fläche von 34,5 Hektar. Zum Oktoberfest 2024 haben sich 927 Betriebe beworben. 470 Betriebe wurden in diesem Jahr zugelassen, darunter 153 aus der Gastronomie, 123 Schaustellergeschäfte, 194 Marktkaufleute sowie mehrere Servicebetriebe. Auf der Oidn Wiesn hatten sich dieses Jahr 101 Betriebe beworben. 41 wurden zugelassen, davon 18 gastronomische Betriebe und 23 Schaustellergeschäfte.

Neu auf der Wiesn 2024

Auch in diesem Jahr hält das größte Volksfest der Welt wieder zahlreiche Neuheiten bereit. Neu und inklusiv ist das Teilhabe-Projekt „vr4kids“. Es bietet heuer erstmals, vor allem für Kinder und Jugendliche mit Handicap, einen virtuellen Wiesn-Besuch an.

Das Projekt wurde gerade mit dem German Mittelstand Innovation AWARD ausgezeichnet. Der Award wird an Produkte, Projekte und Pionierleistungen verliehen, die durch Innovation und Fortschritt das Leben nachhaltig verbessern.

Wiesn-Fans dürfen sich auf drei neue Rundfahrgeschäfte, zwei Schauund Belustigungsgeschäfte sowie eine neue Wildwasserbahn freuen:

Das „Kick Down“ bietet ein dynamisches Erlebnis durch die Kombination von drei unterschiedlichen Bewegungsabläufen: Ein drehender Arm mit einer schräg angeordneten Drehachse bewegt eine Platte in entgegengesetzter Richtung. Auf dieser Plattform befinden sich fünf freischwingende ViererGondeln. Bei voller Fahrt erreichen die Gondeln Geschwindigkeiten von bis zu 50 Kilometern pro Stunde. (Str. 2, Nr. 7)

Die renommierte Karussellschmiede Höpler hat das Fahrgeschäft “Hupferl“, einen bayrischen Klassiker aus dem Jahr 1987, gefertigt. Während sich das Fahrgeschäft dreht und auf und ab hüpft, müssen sich die Fahrgäste aus eigener Kraft festhalten.

Das „Hupferl“ verfügt über eine Rundbank mit einem Durchmesser von 9 Metern, auf der etwa 50 Personen Platz nehmen können. Durch eine Hydraulikanlage wird der Kreis auf bis zu 14 Umdrehungen pro Minute beschleunigt. (Str.1, Nr. 14)

Das „The Grand Carousel“ ist ein Etagenkarussell, das traditionelle Kunst mit moderner Technologie kombiniert. Die Besucher können über eine Treppe von der Einstiegsebene aus in ein zweites Stockwerk gelangen. Dort erwarten sie Gondeln und Pferde, die in einer Stilmischung aus Barock, Rokoko und Renaissance gestaltet sind. Angetrieben von einem Elektromotor bewegt sich das Karussell klimaneutral und emissionsfrei. Jedes Detail der 14 Meter hohen Konstruktion ist sorgfältig und authentisch gestaltet, um ein historisches Ambiente zu erschaffen. (Str. 4, Nr. 5)

Das Oktoberfest 2024 begrüßt mit „Laser-Pix“ das erste Fahrgeschäft, bei dem die Besucher aktiv mitmachen können. Sie tauchen in ein Videospiel ein. Mit einer kleinen Pistole zielen und schießen die Fahrgäste auf verschiedene Zielscheiben – versteckt, beweglich oder animiert – um so viele Treffer wie möglich zu landen. Der unvorhersehbare Fahrtverlauf von „Laser-Pix“ sorgt für zusätzlichen Nervenkitzel. (Schaustellerstraße 41)

„Big Picture 2.0“ ist ein 12D-Kino, das die Zuschauer mit zahlreichen Spezialeffekten in Staunen versetzt. Hier werden sie Teil einer abenteuerlichen Geschichte. Der Einsatz von Wind, Regen und Schnee vermittelt ein unmittelbares „Live-Dabei“-Gefühl. (Str. 3, Nr. 10)

„Jim & Jasper’s Wild Wasser“ verspricht ein spannendes Fahrerlebnis. Mit der größten transportablen Wildwasserbahn Europas setzt Blume, ein Schaustellerunternehmen in der achten Generation, neue VolksfestMaßstäbe. (Str. 5, Nr. 18)

Auch auf der Oidn Wiesn weht ein neuer Fahrtwind. Hier steht dieses Jahr ein „Holzpfosten-Scooter“. Dieser ist ein klassischer Autoscooter, so wie man ihn aus den 60er- und 70er-Jahren kennt. Mit der Reaktivierung des vermutlich einzigen historischen „Holzpfosten-Scooters“ Deutschlands trägt Richard Müller zur Bewahrung und Wiederbelebung eines Stücks Schaustellergeschichte bei. Das Familienunternehmen Richard Müller kann

auf eine lange Tradition zurückblicken, die bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht. (OW Nr. 5)

Auf dem historischen Oktoberfest gibt es heuer ein neues Musikantenzelt – Die Boandlkramerei. Die Wirtsfamilie Petra und Peter Schöniger bringt 33 Jahre Volksfesterfahrung mit. Winfried Frey verantwortet als künstlerischer Leiter das Musikprogramm.

Auf der Bühne werden altbekannte Künstlerinnen und Künstler der Volksmusikszene stehen, aber auch neue, noch unbekannte Volksmusikgruppen. Die Küche zeichnet sich durch vegane und vegetarische Gerichte sowie traditionell bayerische Schmankerln aus. Dazu wird WiesnBier vom Augustiner Bräu ausgeschenkt. Optisch erinnert das Zelt an ein altes Wirtshaus. Erhöhte Boxen sorgen für eine gute Sicht der Gäste auf das Bühnengeschehen. Innen bietet das Zelt 1.750 Sitzplatze und im Biergarten weitere 1.100 Plätze. (OW 30)

Jubiläen auf der Wiesn

Die Krinoline feiert dieses Jahr ihren 100. Geburtstag auf dem Oktoberfest. Das nostalgische Fahrgeschäft ist das einzige mit eigener Blasmusikkapelle.

Seit 1924 begeistert die Krinoline Besucher mit gemächlichem Fahrvergnügen. Ursprünglich von Hand betrieben, wurde sie 1936 elektrifiziert und fährt seitdem mit maximal 15 Kilometern pro Stunde. Seit 1938 sorgt eine Blaskapelle für musikalische Unterhaltung während der Fahrt. (Str. 10, Nr.9)

Kufflers Weinzelt wird 40 Jahre und unterstützt aus diesem Anlass brotZeit e.V. mit einer Spende. Von jeder verkauften „Großen Kuffler brotZeit“ geht ein Euro an den Verein, der Schulkindern ein gesundes Frühstück ermöglicht. Der Gesamtbetrag wird am Ende der Wiesn von Kuffler verdoppelt.

Seit der Übernahme 1984 durch Roland Kuffler und Dr. Erich Kaub ist das Weinzelt ein fester Bestandteil der Wiesn. 1999 wurde “Kufflers Weinzelt” offiziell gegründet, 2005 folgte die neue Festhalle. (Matthias-Pschorr-Straße 36)

Neu im Bereich Gastronomie: „Corn in A Cup, „AuerOx & Suppenküche“ und die Aktion „Zwei für eins“ der Münchner Stubn.

“Corn in a Cup” bietet losen Mais in einem Becher mit verschiedenen Soßen, Gewürzen und Toppings. (Wirtsbudenstraße 22) Der Stand „AuerOx & Suppenküche“ ist ebenfalls neu auf der Wiesn. Neben Klassikern wie der Bio-Ochsenfetzen Semmel und dem Münchner Backhendl gibt es auch vegetarische Optionen, ebenso wie hausgemachte Suppen und Eintöpfe aus regionalen Lebensmitteln. (Str.3, Nr.4) „Zwei für eins“ heißt die neue Aktion der Münchner Stubn zur Belebung der Mittagswiesn (Montag mit Donnerstag bis 17 Uhr). Während des Oktoberfests bekommt jeder, der ein Essen bestellt, zwei Maß Bier für den Preis von einer. (Wirtsbudenstraße 26)

Barrierefreiheit auf der Wiesn

oktoberfest.de bietet dieses Jahr zum ersten Mal auf der Unterseite “Barrierefreiheit” individuelle Karten der großen Festzelte an. Diese beinhalten eine Verortung der barrierefreien Zugänge, der behindertengerechten Sitzplätze und auch der barrierefreien Toiletten. Genutzt wird hierfür das System what3words. Dieses wird bereits von Sicherheitskräften wie Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten zur Ortung und Standortbestimmung genutzt. What3words hat die ganze Welt in 3 x 3 Meter große Quadrate unterteilt und diese mit 3 willkürlichen Wörtern hinterlegt.

Das System kann den Oktoberfest-Besuchern auch beim Finden der Trinkwasserbrunnen helfen. Und so sieht das aus: ///geld.abkühlen.schaffen ///haar.niemand.nadel ///absagen.günstige.riechen

Inzwischen gibt es zehn Brunnen mit kostenlosem Trinkwasser auf dem Gelände. Diese befinden sich unter anderem auf der Oidn Wiesn, an den Toilettenanlagen, am Eingang des Familienplatzls und am WiesnEingang am Esperantoplatz. Zusätzlich gibt es auch einen Brunnen beim Weißbierkarussell der Familie Fahrenschon.

Aicher Ambulanz

Auch in diesem Jahr übernimmt die Aicher Ambulanz den Sanitätsdienst.

Wieder Baustellen-Führungen auf der Theresienwiese

München Tourismus bietet in diesem Jahr an den Wochenenden wieder 90-minütige Baustellen-Führungen über die Wiesn mit offiziellen Guides an und öffnet damit exklusiv die Tore zur Großbaustelle. Die Touren finden immer freitags um 15 und 17 Uhr, sowie samstags und sonntags 9.30 und 11.30 Uhr statt (letzte Führungen am Sonntag, 1. September).

Wiesn für Familien

Eine gute Gelegenheit für einen Wiesn-Bummel sind die zwei Familientage, die an den ersten beiden Dienstagen stattfinden. Hier gibt es ermäßigte Fahr-, Eintritts- und Verkaufspreise.

Öffnungs- und Betriebszeiten des Oktoberfests 2024

Die Wiesn beginnt am 21. September und endet am 6. Oktober.

Am Eröffnungstag dürfen die gastronomischen Groß- und Mittelbetriebe ab 10 Uhr alkoholfreie Getränke (kein alkoholfreies Bier) und kleine Gerichte verkaufen.

Öffnungszeiten der Großbetriebe



Die Schaustellergeschäfte öffnen von Montag bis Donnerstag ab 10 und

sind bis 23.30 Uhr geöffnet. Samstags von 9 bis 24 Uhr, an den Sonntagen

und Feiertagen von 9 bis 23.30 Uhr.

Die Festzelte auf der Oidn Wiesn sind jeden Tag von 10 bis 23.30 Uhr geöffnet. Der Ausschank endet um 22.30 Uhr. Die Schaustellergeschäfte sind am Eröffnungstag, 21. September, von 12 bis 24 Uhr geöffnet, Montag mit Donnerstag von 10 bis 23.30 Uhr. Freitag, Samstag und Mittwoch, den 2.10., von 10 bis 24 Uhr. Sonntags und am Feiertag öffnet die Oide Wiesn um 10 Uhr und schließt um 23.30 Uhr.

Aktuelle Oktoberfest-Informationen im Internet

Unter www.oktoberfest.de gibt es aktuelle Informationen.

Organisation des Oktoberfestes

Das Oktoberfest ist ein Fest der Landeshauptstadt München. Veranstalter ist das städtische Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW). Für die Organisation und Abwicklung der Wiesn ist der Referent für Arbeit und Wirtschaft Clemens Baumgärtner verantwortlich.