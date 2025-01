Neu im Olympiapark: Mental Fit Pfad möchte Kinder und Jugendliche stark machen

Kinder stark machen – mental wie körperlich – das möchte der neue Mental Fit Pfad, der jetzt auf der Halbinsel im Olympiapark zur Verfügung steht. In einfacher spielerischer Form werden vor allem Kindern und Jugendlichen an acht Stationen Tipps für den Umgang mit mentalen Problemen wie zum Beispiel Isolation und Ängsten gegeben. Zusätzlich werden ihnen an den Standorten diverse sportliche Übungen von Vorbildern aus Sport und Wissenschaft per QR-Code präsentiert, die sie zu mehr Bewegung motivieren sollen.

„Sehr gerne habe ich die Schirmherrschaft für dieses Projekt übernommen. In den Corona-Jahren haben vor allem Kinder und Jugendliche unter den Maßnahmen gelitten und das körperlich wie seelisch. Der Mental Fit Pfad ist ein niederschwelliges Angebot junge Menschen stark zu machen, um besser mit den Herausforderungen unserer Zeit umgehen zu können“, freut sich Bürgermeisterin und Vorsitzende des Aufsichtsrates der Olympiapark München GmbH, Verena Dietl.

Und Olympiapark-Chefin Marion Schöne ergänzt: „Die junge Generation liegt uns am Herzen. Ihnen interessante und altersgemäße Angebote zu machen, die auf ihre Bedürfnisse eingehen, sehen wir als eine unserer Aufgaben. Deshalb freuen wir uns, in Zusammenarbeit mit dem Handballcampus München und dem Projekt Handschlag, jetzt den Mental Fit Pfad im Olympiapark anbieten zu können. Soziale Nachhaltigkeit, Verantwortung und Begeisterung gehören zu den Werten unseres Unternehmens und dieses Projekt zahlt auf diese zu hundert Prozent ein.“

Die Tafeln des Parcours sind so gestaltet, dass über QR-Codes sehr einfach auf die Videoanleitungen zugegriffen werden kann. In den kurzen Clips werden hier eine sportliche Übung sowie eine mentale Hilfestellung der einzelnen Persönlichkeiten via Smartphone angezeigt. Sollte kein Smartphone zur Verfügung stehen, sind die einzelnen Übungen auch „analog“ über aufgedruckte Foto-Anleitungen nachzuvollziehen. Zu den Vorbildern, deren Expertise aus teilweise jahrzehntelanger Erfahrung an die Jugendlichen weitergegeben werden, zählen im Olympiapark unter anderem der dreifache Champions League-Sieger und Handball-Weltmeister 2007 Dominik Klein: „Als ehemaliger Profisportler darf ich Kapitän für die erste Mental Fit Pfad-Mannschaft in Deutschland sein. Wir alle geben Erfahrungen weiter, die anderen Menschen helfen soll, fitter und mental stärker durchs Leben gehen zu können. Der Handballcampus will Kinder für mehr Bewegung begeistern, somit passt die Initiative des Mental Fit Pfads perfekt zu unserer Philosophie.“

Weitere Persönlichkeiten, die sich für den Mental Fit Pfad engagiert haben, sind die Skibergsteigerin und Radsportlerin Antonia Niedermeier, die Berg-Ausdauersportlerin und Sportwissenschaftlerin Gela Allmann, Para-Ski-Rennfahrer Gerd Schönfelder, Deutschlands beste Kletterer Thomas und Alexander Huber, Sportwissenschaftler und Coach Johannes Grasser, der Zehnkampf-Weltmeister Niklas Kaul sowie Prof. Dr. Martin Halle, Sport-Mediziner, Kardiologe und Internist.

Weitere Informationen finden Sie unter olympiapark.de.