Neuhausen: Bewaffneter Raubüberfall auf ein Münchner Wettbüro

München, 06.04.2018. Am Freitag, 06.04.2018, gegen 10.00 Uhr, betrat ein maskierter Mann die Filiale eines Wettanbieters in der Nymphenburger Straße in Neuhausen.

Er trat gezielt mit einem Messer in der Hand an einen 23-jährigen Angestellten heran und forderte ihn auf, das Geld aus der Kasse herauszugeben. Der 23-jährige händigte die Tageseinnahmen im Wert von über 1.000 Euro aus, worauf der Täter diese in eine von ihm mitgeführte Papiertüte packte und flüchtete.

Der Räuber wurde von zwei Zeugen und dem 23-jährigen Angestellten kurz verfolgt. Die Zeugen verloren ihn jedoch in einem Hinterhof aus den Augen.

Eine eingeleitete Sofortfahndung verlief ergebnislos.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 25-30 Jahre, 175-180 cm groß, kurze blonde Haare, dunkle Augen, bekleidet mit brauner Jacke, einem 1. FC Kaiserslautern-Schal, blauer Jeans, schwarzen Schuhen;

bewaffnet mit einem Küchenmesser.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum in der Nymphenburger Straße im Bereich zwischen Landshuter Allee und Rotkreuzplatz Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, K21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.