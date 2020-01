Die extremste Freestyle Motocross Serie der Welt feiert Jubiläum – Die NIGHT of the JUMPs wird 20! Was sich die beiden Berliner Marko Manthey und Jörg Hotzel vor zwanzig Jahren ausdachten und 2001 mit NIGHT of the JUMPs 1 in Riesa starteten, ist mittlerweile die sportlich wichtigste FMX-Tour der Welt.

Am 25. April 2020 wird den Zuschauern in München die Luft wegbleiben, wenn sich die Extremsportler der NIGHT of the JUMPs auf ihren Motorrädern mit Tricks wie dem 360, Flair, Double Backflip oder dem Frontflip durch die Olympiahalle katapultieren.

Krasse Rekorde, spektakuläre Stunts und Trickpremieren am laufenden Band – diese Serie setzt Maßstäbe! Weltrekord im Hochsprung (11,50 Meter, Massimo Bianconcini), „der jüngste Motorrad-Backflip aller Zeiten“ vom 12-jährigen Luc Ackermann, der erste Backflip in Europa überhaupt (Mike Metzger, Oberhausen 2003) oder der erste Rückwärtssalto einer Frau in Europa (Emma McFerran, 2013).



Video-Link: Aktivieren Sie JavaScript um das Video zu sehen.Video-Link: https://youtu.be/DrvNdn4k-B8



– Über 100.000 Fans in München / 10 Jahre FMX-Sport in der Olympiahalle

Über 100.000 Fans haben den Freestyle Motocross Sportlern der NIGHT of the JUMPs in München bei ihren halsbrecherischen Stunts schon zugejubelt. Seit 2010 ist die bekannteste und extremste FMX World Tour jedes Jahr in der Landeshauptstadt.

Und das feiern wir! Alles wird noch spektakulärer!

– Mehr Freestyle Action denn je – FMX + MTB

Zum Jubiläum holen die Macher der NIGHT of the JUMPs nicht nur die besten FMX-Sportler des Planeten nach München, auch die weltbesten Mountainbiker werden die krassesten Tricks auf zwei Rädern unter das Dach schmettern. Hierfür wird extra ein gigantisch hoher Anfahrtsturm in die Olympiahalle gebaut. Erstmals gibt es auch einen MTB Contest. Das lässt Cashrolls, Frontflips, Double Backflips und vieles mehr auf dem Fahrrad erwarten.

Die Pit Party wird länger, damit sich jeder sein Autogramm von den Freestyle-Heroes holen kann. Zum Warm-up legt der NIGHT of the JUMPs-DJ die besten FMX Songs auf. Und zum Start wird es richtig krachen, wenn das neue Opening ein gigantisches Pyrospektakel zur Fahrervorstellung abfackelt.

„Die NIGHT of the JUMPs in München ist jedes Jahr etwas ganz Besonderes für mich. Hier kommen alle meine Freunde und Sponsoren hin. Die Stimmung ist gigantisch und das pusht mich noch mehr,“ sagt der deutsche FMX-Hero Luc Ackermann.

– Die einzige Serie der Welt auf Dirt

Die NIGHT of the JUMPs ist das Original und die einzige Serie der Welt auf Dirt. Hier zeigen die Sportler ihre härtesten Tricks im Kampf um den Sieg bei der World Tour. Die Macher der NIGHT of the JUMPs werden auch 2020 über 800 Tonnen Sand in der Olympiahalle verbauen. Riesige Landehügel, auf die jeweils mehrere Rampen für Double Backflips, Frontflips, 360, Flairs oder andere verrückte Tricks zur Verfügung stehen.

München steht vor dem größten Freestyle-Wahnsinn des Jahres. Der Vorverkauf läuft bereits auf Hochtouren.

SA 25.04.2020, 19:00 Uhr Olympiahalle München

Tickets: www.muenchenticket.de