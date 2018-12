Nikolaus und Krampus kommen in den Tierpark Hellabrunn

Am Donnerstag, den 6. Dezember, lohnt es sich, zwischen 13.30 und 15.30 Uhr im Münchner Tierpark Hellabrunn nach einem Mann mit weißem Bart und traditionellem Nikolausgewand Ausschau zu halten. Denn er ist – nach altem bayerischem Brauch – gemeinsam mit dem Krampus unterwegs und zieht einen Handwagen voller Leckereien hinter sich her. Und wie es sich für einen Nikolaus im Tierpark gehört, werden ihn in Hellabrunn auch Tiere begleiten: Mit von der vorweihnachtlichen Partie sind zeitweise Shetland-Ponys, Lamas und Alpakas. So werden die kleinsten Gäste nicht nur vom Sankt Nikolaus beschenkt, sondern können auch einigen Tieren ganz nah kommen und sie streicheln.

Bei einem Spaziergang durch den Tierpark lohnt sich auch ein Blick zum Uferbereich des Auer Mühlbachs: Mit etwas Glück entdeckt man hier und dort einen farbenfrohen Eisvogel bei der Futtersuche.

Winter-Öffnungszeiten in Hellabrunn

täglich 9 bis 17 Uhr

24. und 31.12.2017: 9 bis 16 Uhr