Nymphenburg: Raubüberfall auf Wettbüro

Am Donnerstag, 23.12.2021, gegen 21:30 Uhr, arbeitete eine 33-Jährige aus dem

Landkreis München als Kassenkraft in einem Wettbüro, als zwei unbekannte männliche

Personen das Geschäft betraten. Unter dem Vorhalt einer Faustfeuerwaffe und eines

Schlaggegenstandes drohten sie der 33-Jährigen, damit sie Bargeld aus der Kasse

aushändigt, was sie daraufhin tat.

Anschließend wurde sie erneut mit der Schusswaffe bedroht und aufgefordert den Tresor

zu öffnen und weiteres Bargeld zu übergeben. Dies wurde anschließend in eine Plastiktüte

gesteckt und die beiden Täter flüchteten in unbekannte Richtung.

Sofort wurde der Polizeinotruf 110 alarmiert und eine sofort eingeleitete Fahndung, an der

zehn Streifen beteiligt waren, verlief ohne Erfolg.

Die weiteren Ermittlungen werden durch das Kommissariat 21 geführt.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

Täter 1:

männlich, 16-18 Jahre alt, 160 cm groß, dunkelhäutig; bekleidet mit roter Sportjacke

(vermutlich ManUnited), grauer Jogginghose, Handschuhe; bewaffnet mit

Baseballschläger

Täter 2:

Männlich, 18-20 Jahre alt, 170 cm groß; bekleidet mit grauem Kapuzenpullover,

schwarzer Wollmütze, helle Turnschuhe, Handschuhe; bewaffnet mit Pistole

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Friedenheimer Brücke und Birketweg

(Nymphenburg) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall

stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem

Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen

Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.