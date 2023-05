Obermenzing: Gartenschuppen bis auf das Fundament niedergebrannt

Frauendorferstraße – Mitten in der Nacht ist ein Gartenschuppen bis auf das Fundament niedergebrannt.

Nachbarn wurden durch lautes Knistern geweckt. Beim Blick aus dem Fenster sahen sie, die in Vollbrand stehende Gartenhütte und riefen die Feuerwehr.

Die Alarmadresse war für die Einsatzkräfte leicht zu finden da der Feuerschein bereits weithin sichtbar war. Zehn bis zwanzig Meter hohe Flammen und Funkenflug wiesen ihnen den Weg zur Einsatzstelle. Sowohl der zirka sechs mal acht Meter große Schuppen als auch ein Baum in unmittelbarer Nähe standen in Flammen. Durch die enorme Hitzeentwicklung hatten sich auch Gegenstände in einer angrenzenden Fertiggarage entzündet.

Zur Brandbekämpfung und zum Schutz der umliegenden Gebäude sowie der Vegetation ließ der Einsatzleiter drei Rohre gleichzeitig einsetzen. Nach rund einer Stunde konnte „Feuer aus!“ gemeldet werden. Anschließend musste die Brandstelle intensiv mit Wärmebildkameras auf versteckte Glutnester im Brandschutt abgesucht werden.

Trotz des massiven Löschangriffes konnte die Gartenhütte nicht gerettet werden, sie ist total zerstört. Der Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.