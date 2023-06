Obersendling: Streit im Taxi – Angriff auf Taxifahrer

Am Donnerstag, 01.06.2023, gegen 01:30 Uhr, beförderte ein 48-jähriger Taxifahrer mit

Wohnsitz in München einen 67-jährigen Fahrgast ebenfalls mit Wohnsitz in München.

Im Laufe der Fahrt verwickelte der Fahrgast den Taxifahrer in ein Gespräch. Hier gab der

Taxifahrer auf Nachfrage an, dass er deutscher Staatsbürger sei, aber aus Afghanistan

komme, woraufhin ihn der Fahrgast mit ausländerfeindlichen Kommentaren beleidigte.

Zudem äußerte der Fahrgast, dass er für Leute wie ihn immer eine Pistole mitführe.

Im weiteren Verlauf wurde der Taxifahrer durch den Fahrgast mit Fäusten geschlagen und

mit dem Fuß gegen den Oberkörper getreten. Der Taxifahrer, der zu diesem Zeitpunkt mit

ca. 30 km/h fuhr, musste durch die Wucht des Trittes ungewollt nach links ausscheren. Zu

einem Verkehrsunfall oder einer Gefährdung von Dritten kam es nicht. Nach diesem

Vorfall stoppte der Taxifahrer das Fahrzeug und verständigte die Polizei.

Beim Eintreffen der Polizeibeamten konnte sowohl eine Alkoholisierung als auch ein

renitentes Verhalten des Fahrgastes festgestellt werden. Wegen seines Verhaltens

musste der 67-Jährige von den Beamten unter Anwendung von unmittelbarem Zwang in

Schutzgewahrsam genommen werden.

Das Kommissariat 44 (politisch motivierte Kriminalität rechts) hat die weiteren

Ermittlungen übernommen.