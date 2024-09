Oktoberfest: Angriff auf Polizeibeamte

Am Samstag, 21.09.2024, gegen 19:20 Uhr, wurde eine Einsatzgruppe der Wiesnwache auf eine Auseinandersetzung zwischen einem 20-jährigen Franzosen und einem 27-jährigen Münchner aufmerksam. Als die Polizeibeamten die Situation klären wollten, kamen zwei weitere Personen hinzu.

Einer davon, ein 30-jähriger Franzose ohne festen Wohnsitz in Deutschland, hob seine Hände vor das Gesicht und versuchte, einem 43-jährigen Polizeibeamten mit der Faust ins Gesicht zu schlagen. Dies gelang ihm jedoch nicht und er wurde durch die Polizeibeamten zu Boden gebracht und gefesselt.

Die zweite Person, ein 36-jähriger Franzose ohne festen Wohnsitz in Deutschland, schubste in diesem Moment einen 32-jährigen Polizeibeamten von hinten. Der 36-Jährige wurde daraufhin ebenfalls zu Boden gebracht und gefesselt. Im Anschluss wurden die beiden alkoholisierten Tatverdächtigen zur Wiesnwache gebracht. Die Polizeibeamten blieben unverletzt.

Da beide Tatverdächtige über keinen festen Wohnsitz in Deutschland verfügen, wurden sie nach Abschluss der erforderlichen Maßnahmen zur Klärung der Haftfrage in die Haftanstalt des Polizeipräsidiums München gebracht. Am Sonntag, 22.09.2024 wurden sie nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft München I nach Zahlung einer Sicherheitsleistung wieder entlassen.

Die weiteren Ermittlungen u.a. wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte werden durch das Kommissariat 24 (Gewaltkriminalität) geführt.