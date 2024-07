Olympiapark: Zusätzliche E-Tretroller-Abstellflächen für die Ferien

Wer mit dem E-Tretroller zum Olympiapark fährt, kann weiterhin die Ausleihe auf drei zusätzlichen Flächen in der Ackermannstraße beenden. Das Mobilitätsreferat hat die Möglichkeit, E-Tretroller abzustellen, bis zum Sonntag, 8. September, verlängert. Die temporären Abstellflächen, die zunächst vor allem für Besucher*innen der Fanzone für die UEFA EURO 2024 und des Tollwoods eingerichtet worden waren, hatten die Situation auf den Gehwegen rund um den Olympiapark deutlich verbessert. Da in den kommenden Wochen weitere Großveranstaltungen anstehen, zu denen viele Besucher*innen erwartet werden, bleiben die zusätzlichen Abstellflächen für die E-Tretroller nun bis zum Ende der Sommerferien bestehen.

Die drei großen Flächen liegen an der Kreuzung von Ackermannstraße/ Spiridon-Louis-Ring sowie am Rudolf-Harbig-Weg. Im Radius von 100 Metern rund um die Abstellflächen wurde ein virtuelles Parkverbot eingerichtet, das das Beenden der Ausleihe außerhalb der Abstellfläche unmöglich macht.

Daneben gibt es am östlichen Eingang des Olympiaparks in der Birnauer Straße sowie im Norden in der Connollystraße Abstellflächen, die das ganze Jahr über als Abstellort für E-Tretroller, Fahrräder und Motorroller dienen.

Im Olympiapark ist es nicht gestattet, mit E-Tretrollern zu fahren. Zudem besteht auf dem Gelände ein Abstellverbot für Leih-E-Tretroller und Leih-Fahrräder. Damit Gehwege rund um den Olympiapark nicht von parkenden E-Tretrollern und Fahrrädern blockiert werden und um die Sicherheit insbesondere für mobilitätseingeschränkte und sehbehinderte Personen zu erhöhen, hat das Mobilitätsreferat in Zusammenarbeit mit dem Baureferat an neuralgischen Stellen rund um den Olympiapark Abstellflächen für Mikromobilitätsfahrzeuge eingerichtet.