Organisierter Callcenterbetrug – Falsche Polizeibeamte in Obersendling

Am Dienstag, 11.07.2023, zwischen 18:00 und 20:00 Uhr, wurde eine über 80-Jährige mit Wohnsitz in München telefonisch von einem bislang unbekannten Täter kontaktiert, der sich als Polizeibeamter ausgab.

Ihr wurde vorgetäuscht, dass sich ihr Name auf einer Liste befände, welche bei einem festgenommen Einbrecher aufgefunden worden sei. Auf Grund dessen sei nun ihr Vermögen gefährdet. Durch manipulative Gesprächsführung gelang es dem unbekannten Anrufer, die über 80-Jährige zur Übergabe von mehreren tausend Euro zu bringen. Das Bargeld übergab sie später an der Haustür an einen unbekannten Abholer.

Über eine Familienangehörige wurde der Polizeinotruf 110 verständigt.

Die weiteren Ermittlungen werden durch die AG Phänomene übernommen.

Der Abholer wird wie folgt beschrieben:

Männlich, ca. 173 cm groß, kräftig, südländische Erscheinung, kurzes dichtes Haar, ohne Bart, ohne Brille, hochdeutsch

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Boschetsrieder Straße Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten? Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, AG Phänomene, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Hinweis Ihrer Münchner Polizei:

Falsche Polizei- oder Kriminalbeamte verwenden fast immer den Trick, dass sie die Angerufenen über vermeintliche Einbrüche in der Nachbarschaft informieren. Sie behaupten, dass diese deshalb in der Wohnung mögliche Geld- bzw. Schmuckbestände kontrollieren müssten.

Vergewissern Sie sich bitte durch einen selbstständigen Anruf beim Polizeinotruf 110, ob es sich tatsächlich um einen Polizeibeamten handeln könnte. Wenn Sie den Polizeinotruf 110 anrufen, vergewissern Sie sich bitte, dass ein vorheriger Anruf auch definitiv beendet wurde, indem der Hörer aufgelegt oder eine entsprechende Taste eines Mobiltelefons gedrückt wurde. Lassen Sie keine unbekannten Personen in Ihre Wohnung, die sich nicht eindeutig legitimieren können.

Machen Sie am Telefon niemals Angaben über Ihre finanziellen Verhältnisse und teilen Sie keine Bankverbindungsdaten mit.

Die drei wichtigsten Tipps gegen Betrug durch falsche Polizeibeamte:

Die Polizei wird Sie niemals um Geld oder Wertsachen bitten!

Lassen Sie keine Unbekannten in Ihre Wohnung.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen und übergeben Sie grundsätzlich niemals Geld an fremde Personen und stellen Sie keine Wertgegenstände zur Abholung vor die Tür.