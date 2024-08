Outdoorsportfestival lockt am 6. Oktober mit über 50 Aktivitäten

Pickleball statt Maßkrugstemmen – Beim Outdoorsportfestival warten über 50 Aktivitäten auf ihre Tester*innen

Auch wenn Maßkrugstemmen in gewisser Weise ein Sport ist, wartet auf die Münchner*innen im Olympiapark am letzten Oktoberfest-Tag ein perfektes sportliches Alternativprogramm: das Outdoorsportfestival. Am Sonntag, 6. Oktober, kann man hier von 10.00 bis 18.00 Uhr über 50 Outdoor-Aktivitäten testen und im besten Fall dabei für sich einen neuen Sport entdecken.

Es darf geklettert, geradelt, gespielt, balanciert und auch geflogen werden. Kurzum: Es warten etliche unterschiedliche, neue und etablierte, sportliche Mitmachangebote und Infotainment auf ihre Tester*innen. Und wie in all den Jahren zuvor sind zu der Veranstaltung des Referats für Bildung und Sport der Landeshauptstadt München und der Olympiapark München GmbH alle Altersgruppen herzlich eingeladen – der Eintritt ist natürlich frei.

Beim Outdoorsportfestival wird wieder M-net als Hauptpartner dabei sein und zwei Programm-Highlights mitbringen: Den Flying Fox im Olympiastadion und den Eiskletterturm.

Ganz neu im Programm ist der Verein INSEL.Zeit e.V. mit seinen inklusiven Angeboten für alle Menschen mit und ohne Behinderung gleichermaßen: Von Berg- und Bogensport, über verschiedene Fußballarten, hin zu Rad-, Wasser- und Wintersport. Während des Festivals kann direkt ausprobiert und gezielt zu den Sportarten beraten werden, z.B. beim gemeinsamen Stand-Up Paddling für Rollstuhlfahrer*innen und Fußgänger auf dem Olympiasee.

Außerdem warten unter anderem Breakdance Workshops, ein Pumptrack, ein Hochseil­garten am Olympiaberg sowie Schnupperkurse im Gleitschirmfliegen auf mutige Sportler*innen. Des Weiteren gibt es Lacrosse, Crossminton, Pickleball und vieles mehr zu entdecken.

Verschiedene Mitmachangebote zahlreicher Vereine, Verbände und Institutionen in den Bereichen Berg-, Trend- und Actionsport sowie Aktionen klassischer Sportarten finden bei diesem beliebten Event, der zur Familie der Münchner Sportfestivals gehört, ihren Platz im Olympiapark. Begleitet wird der bunte Sport-Tag wie immer fachkundig und unterhaltsam von Uli Florl von Radio Arabella.

Weitere Informationen unter: https://www.outdoorsportfestival.de/