Pasing: Bub klemmt in Astgabel fest

Oselstraße – Beim Baumkraxeln ist ein 7-Jähriger in einer Astgabel hängengeblieben.

Leon war während der Mittagsbetreuung auf einen Baum im Pausenhof gestiegen. Beim Abstieg verhakte er sich mit dem rechten Ellenbogen in einem Zwiesel. Er konnte sich nicht mehr selbst befreien, hatte aber auch keine Schmerzen. Erst als die Erzieherin die Kinder aufforderte, nun nach drinnen zu kommen um die Hausaufgaben zu erledigen, machte der junge Mann auf seine missliche Lage aufmerksam.

Da der Unglücksrabe frei in der Luft hing, unterstütze die Betreuerin, in dem sie den Jungen hob und somit den Zug auf den Arm entlastete. Zeitgleich wurde die Feuerwehr alarmiert. Für die Einsatzkräfte war es ein Leichtes den Gefangenen zu befreien. Mit einem Brecheisen drückten sie die Astgabel so weit auseinander, dass der Schüler seinen Arm selbst herausziehen konnte.

Eine Rettungswagenbesatzung untersuchte den tapferen Leon, konnte aber glücklicherweise keine Verletzungen feststellen. Ob er sich dadurch den Hausaufgaben entziehen konnte, ist der Feuerwehr nicht bekannt.