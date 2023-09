Pasing erhält neues Kulturbürgerhaus

Kommunalausschuss entscheidet über 14,8 Millionen Euro teures Projekt

Pasing erhält ein neues Kulturbürgerhaus. An der Offenbachstraße soll ein Kulturstandort mit großem Bürgersaal, Gruppen- und Proberäumen und einem vielseitig nutzbaren Foyer entstehen. Über das 14,8 Millionen Euro teure Projekt entscheidet der Kommunalausschuss des Stadtrats in seiner Sitzung am kommenden Donnerstag.

Das lange Warten hat ein Ende: Pasing bekommt neben dem Ebenböckhaus und der Pasinger Fabrik einen dritten Kulturstandort. Schon seit 2016 ist ein neues Kulturbürgerhaus auf der Fläche zwischen Nachbarschaftstreff und Wohngebäuden an der Offenbachstraße in der Diskussion. Nach Initiative der SPD/Volt-Fraktion gemeinsam mit dem Koalitionspartner haben die städtische Wohnungsgesellschaft GWG und Kommunalreferat das Bauvorhaben nun noch einmal überarbeitet: Das Gebäude sollte energetisch optimiert werden. Jetzt bekommt der große Veranstaltungssaal eine umweltfreundliche Kühlung über das Grundwasser, das Dach des Klinkerbaus wird begrünt und es entsteht eine begrünte Stützwand an der Offenbachstraße. So ist ein angenehmes Klima möglich.

“Das neue Kulturbürgerhaus in Pasing entsteht an einer prominenten Stelle direkt an der Offenbachstraße. Deshalb wollten wir hier das Optimale herausholen. Die jetzt vorgestellten Pläne vereinen die Wünsche der örtlichen Kulturschaffenden und Vereine mit einer klimafreundlichen Bebauung. Das wird ein richtiges Kulturhighlight.”