PDC Europe Nachwuchsserie „HYLO Next Gen“ startet in ihre zweite Saison

Die PDC Europe möchte den Darts-Nachwuchs im deutschsprachigen Raum stärker fördern. Deshalb wurde im vergangenen Jahr die „HYLO Next Gen“ ins Leben gerufen – eine Turnierserie, die Spielern ab 16 Jahren ohne Tourcard Spielpraxis auf aller höchstem Niveau bietet. Jetzt beginnt die zweite Saison der Nachwuchsserie.

Die beiden ersten Turniere finden am 01. und 02. Februar in Hildesheim statt. Insgesamt werden an sieben Wochenenden und vier verschiedenen Standorten 15 Turniere ausgetragen. Die Nachwuchs-Tour stoppt im Laufe des Jahres außerdem in Sindelfingen, Kalkar und Rust am Neusiedler See (Österreich).

Pro Event haben 256 Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit, sich bei professionellen Turnierverhältnissen in verschiedenen Spielmodi miteinander zu messen. Die Nachfrage nach den Saisonpässen für die HYLO Next Gen ist riesig: Nach nur einem Tag wurden die Anmeldezahlen aus dem Vorjahr erreicht.

„Bei der Next Gen ist aufgrund der abwechslungsreichen Formate für jeden Dartsspieler etwas dabei. Außerdem können Spieler wertvolle Erfahrungen für das weitere PDC-Leben sammeln“, betont Patrick Tringler, der sich 2024 über die Next Gen für die HYLO PDC Europe Super League qualifizieren konnte und dort um einen WM-Platz kämpfte.

Bereits nach der ersten Saison zeigen sich große Erfolge bei den Teilnehmern: So beweisen sich mit Niko Springer, Kai Gotthardt und Leon Weber drei Next Gen Spieler der vergangenen Saison in diesem Jahr erstmals auf dem Profi-Circuit der PDC. Außerdem konnte Leon Weber bei der vergangenen Ausgabe der HYLO PDC Europe Super League als Next Gen Qualifikant bis ins Halbfinale vordringen und verpasste einen WM-Platz nur knapp.

Schon jetzt ist klar: Für die kommende Darts-WM wird sich definitiv ein Spieler der HYLO Next Gen qualifizieren. Denn ab diesem Jahr ist die Nachwuchsserie der einzige Weg in die Super League. Der Gewinner sichert sich ein Ticket für den legendären „Ally Pally“.

Kai Gotthardt konnte die Super League im vergangenen Jahr gewinnen und sein Debüt auf der größten Dartsbühne der Welt feiern. Er appelliert an die Nachwuchsspieler: „Es ist die größte Chance, die ihr habt. Jeder kann hier dabei sein, jeder kann an meiner Stelle stehen und den Weg in den Ally Pally gehen. Kommt einfach alle und spielt die Next Gen. Das ist die größte Chance, die ihr haben könnt!“

Die Saisonpässe für die HYLO Next Gen sind bereits vergriffen. Drei Wochen vor jedem Event wird eine limitierte Anzahl an Tagespässen in den Verkauf gehen.

Anmeldungen und mehr Informationen unter: https://www.pdc-europe.tv/de/fuer-spieler/

Game On!