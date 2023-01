Pkw-Fahrer flüchtet aus Verkehrskontrolle

Am Donnerstag, 26.01.2023, gegen 22:00 Uhr, nahmen zivile Einsatzkräfte der Münchner Verkehrspolizei im Bereich der Leopoldstraße einen Sportwagen (Porsche) wahr, der mit deutlich hörbaren Fahrgeräuschen unterwegs war. Die Beamten entschieden sich den Pkw sowie den Pkw-Fahrer einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. Ziel der ganzheitlichen Kontrolle war es auch Manipulationen an der Auspuffanlage des Pkws zu überprüfen.

Schließlich zeigten die zivilen Einsatzkräfte im Bereich der Belgradstraße deutlich mit Stopp- und Sondersignalen dem Pkw-Fahrer eine Verkehrskontrolle. Der Pkw-Fahrer missachtete die Anweisungen der Beamten und beschleunigte sein Fahrzeug deutlich. Im Anschluss überfuhr er zahlreiche rote Ampeln mit hoher Geschwindigkeit. Hier wurden teilweise Geschwindigkeiten deutlich über 100 km/h durch die Beamten festgestellt.

Schließlich konnte mit Unterstützung weiterer Streifen das Fahrzeug in München-Milbertshofen gestoppt werden. Hierbei wechselte der Fahrzeugführer, ein 25-Jähriger mit Wohnsitz in München, vom Fahrersitz auf den Beifahrersitz. Mit im Pkw saß zunächst auf dem Beifahrersitz eine 40-Jährige mit Wohnsitz in Freising. Der mehrfachen Aufforderung der Beamten das Fahrzeug zu öffnen verweigerte der Fahrzeugführer, weshalb die Beamten das Fahrzeug gewaltsam öffnen mussten.

Im Anschluss weigerte er sich auch das Fahrzeug zu verlassen. Hierbei wurde er mit unmittelbarem Zwang aus dem Fahrzeug entfernt. Der 25-Jährige wurde wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens angezeigt. Zudem besaß er zum Tatzeitpunkt keine gültige Fahrerlaubnis. Diverse andere Delikte werden derzeit durch die sachbearbeitende Dienststelle geprüft.

Das Fahrzeug wurde mit dem Ziel der Einziehung zur polizeilichen Verwahrstelle hin abgeschleppt.

Die weitere Sachbearbeitung in diesem Fall erfolgt durch die Münchner Verkehrspolizei.

Zeugenaufruf:

Personen, die sachdienliche Hinweise im Bereich Leopoldstraße in Richtung Milbertshofen machen können, werden gebeten, sich mit der Verkehrspolizei Tegernseer Landstraße 210, 81549 München, Tel.: 089/6216-0, in Verbindung zu setzen.