Polizeioberrat (POR) Andreas Franken ist neuer Leiter der Polizeiinspektion 22 (Bogenhausen)

Zum 01.12.2024 wird der bisherige Pressesprecher des Polizeipräsidiums München, Herr Polizeioberrat (POR) Andreas Franken die Leitung der Polizeiinspektion 22 (Bogenhausen) übernehmen. Die Polizeiinspektion war zuvor von 2009 bis zum 31.08.2024 von Frau Polizeidirektorin Andrea Ortmayr geleitet worden, welche in die Funktion als Leiterin des Abschnitts Zentrale Ergänzungsdienste beim Polizeipräsidium München wechselte.

POR Andreas Franken begann als Wahlmünchner seine Polizeilaufbahn im Jahr 1995 im mittleren Polizeivollzugsdienst mit Verwendungen im Streifendienst und insbesondere bei der zivilen Fahndungs- und Kontrollgruppe für den Bereich des Münchner Ostens. Nach erfolgreichem Abschluss des Studiums an der Hochschule für den öffentlichen Dienst – Fachbereich Polizei im Jahr 2011 wechselte Herr Franken in verschiedene Funktionen bei der Kriminalpolizei, der Schutzpolizei und im Präsidialbüro des Polizeipräsidiums München. Es folgte 2016 das Studium an der Deutschen Hochschule der Polizei in Münster. Anschließend leitete Herr Franken die Verkehrspolizeiinspektion Verkehrsanzeigen. Im Jahr 2020 übernahm er zuletzt die Funktion des Pressesprechers des Polizeipräsidium München.

Mit dem Wechsel zur Bogenhausener Polizei übernimmt er die Verantwortung für aktuell 87 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und für die Sicherheit von ca. 104.000 Bewohnerinnen und Bewohner.

Der Dienstbereich umfasst die Stadtbezirke Bogenhausen, Denning, Daglfing, Englschalking, Johanneskirchen, Oberföhring, Steinhausen, Zamdorf und den nördlichen Teil von Haidhausen auf knapp 25,4 km². Zum Dienstgebiet gehören dabei unter anderem Teile der Isar (mit den Isarauen und der Praterinsel), das Villen- u. Diplomatenviertel in Alt-Bogenhausen (mit 16 Generalkonsulate, 9 Honorarkonsulate und 12 Residenzen von Vertretern der Generalkonsulate) sowie der Arabellapark mit seinen Wohn- und Geschäftshäusern aber auch ländliche Bereiche an der Stadtgrenze. Bekannte Bauwerke wie das Prinzregententheater, das Wagner-Denkmal, die Villa Stuck, der Friedensengel, das Maximilianeum und die Mae-West prägen das Bild des Revierbereiches.

Des Weiteren liegen gleich zwei der großen städtischen Krankenhäuser innerhalb der Reviergrenzen der Polizeiinspektion 22: das Klinikum Rechts der Isar und das Krankenhaus Bogenhausen.

Zum abwechslungsreichen Aufgabenspektrum der Polizeiinspektion 22 gehört auch der Schutz des Bayerischen Landtags.

Als besonderes Einsatzmittel stehen den Mitarbeitenden der Inspektion bei ihrer Arbeit auch uniformierte Pedelecs zur Verfügung. Damit sind in diesem Revierbereich auch die gerngesehenen Fahrradstreifen anzutreffen.

Die fortschreitende Entwicklung der Landeshauptstadt München betrifft auch den Zuständigkeitsbereich der Bogenhausener Inspektion. Zukünftig soll sich die Zahl der Bewohnerinnen und Bewohner im Revierbereich um rund 30.000 Menschen erhöhen. In den 2030er Jahren soll ein neuer Stadtteil östlich von Daglfing und Englschalking entstehen. Geplant ist ein Zukunftsquartier mit bis zu 11.500 Wohnungen. Auch hier werden nach jetzigem Stand die Beamten der Polizeiinspektion 22 tätig sein dürfen.

Der Münchner Polizeipräsident Thomas Hampel bedankte sich bei der ehemaligen Dienststellenleiterin, Fr. Ortmayr, und verabschiedete Herrn Franken aus dem Amt des Pressesprechers mit den Worten: „Ich darf ich mich ganz herzlich bei Frau Ortmayr bedanken, welche die PI Bogenhausen über viele Jahre hinweg mit viel Fingerspitzengefühl und Verlässlichkeit hervorragend geführt hat. Gleichzeitig freue mich, mit Herrn Franken eine breitaufgestellte Führungskraft gefunden zu haben. Er hat in den vergangenen vier Jahren als Sprecher der Münchner Polizei hervorragende Arbeit geleistet. Gerade auch in schwierigen und komplexen Einsatzlagen wie z.B. beim vereitelten Anschlag am 05. September 2024 hat seine Expertise unter Beweis gestellt.“