Pullacher Entenrennen des Lions Clubs München-Georgenstein unterstützt die KlinikClowns wieder mit 10.000 Euro

Die Georgensteiner Lions sind langjährige Partner der KlinikClowns und engagieren sich jedes Jahr mit dem Pullacher Entenrennen für die Arbeit der Clowns in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen. Immer am 3. Oktober schwimmen tausende kleiner, gelber Badeenten im Isarkanal um die Wette und jede Entenpatenschaft in Höhe von 5.- Euro unterstützt das Sozialprojekt.

Jetzt besuchten Präsident Florian Oesterreicher und Gründungspräsidentin Dr. Regina Hock vom Lions Club München-Georgenstein die Vorsitzende von KlinikClowns Bayern e.V. Elisabeth Makepeace und die KlinikClowns „Dr. Gurki Klumps“ und „Frau Dr. Machtnix“ in der Kinderklinik München Schwabing und überreichten ihnen zu ihrer großen Freude die Spende des diesjährigen Entenrennens in Höhe von 10.000 Euro.

Florian Oesterreicher erklärte, warum sich der Club mit seinem Entenrennen seit vielen Jahren für die KlinikClowns engagiert: „Der Lions Club München-Georgenstein unterstützt mit seinen Aktivitäten vor allem Projekte im regionalen Bereich, die insbesondere Kindern zugutekommen. Der Club ist dankbar dafür, dass die im Raum München-Süd und hauptsächlich in Pullach ansässigen Spendenden sowie etliche Sponsoren besonders das Entenrennen seit inzwischen 21 Jahren so begeistert unterstützen. Auch gebührt unser besonderer Dank den Helfern der Freiwilligen Feuerwehr Pullach i. Isartal, dem Technischen Hilfswerk Ortsverband München-Land und der DLRG Schäftlarn-Wolfratshausen, ohne deren Unterstützung die Durchführung des Entenrennens nicht möglich wäre!“

Frau Makepeace und die beiden bunten KlinikClowns bedankten sich herzlich und versicherten, mit dieser großzügigen Spende noch vielen kranken und pflegebedürftigen Menschen Freude und Erleichterung belastender Krankenhausaufenthalte zu bringen.

Ausführliche Infos über den Lions Club München-Georgenstein findet man unter www.lionsclub-muenchen-georgenstein.de, über die KlinikClowns unter www.klinikclowns.de