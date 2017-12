PUR Arena-Tour – 05.12.2018 Olympiahalle München

2017 spielten sie einzig das legendäre Schalke-Konzert, ein furioses Ereignis für 67.000 Zuschauer! Mit einem neuen Album aus grandiosen Gefühlen und Authentizität im Gepäck macht sich PUR ab November 2018 erneut auf die Reise durch die großen Konzerthallen des Landes, um nach der Zeit des Verzichts gemeinsam mit ihren Fans einzigartige Momente zu feiern. Mit ihren neuen Songs und ihrer Energie werden sie wieder Frauen, Männer, Jugendliche und Kids begeistern. Die Premiere der PUR Arena-Tour 2018 findet am 30. November 2018 in der SAP-Arena Mannheim statt. Weitere 10 Konzerte in 10 Städten werden folgen. Um ihre Verbindung und ihre Nähe zu ihrem Publikum zu feiern und mit ihnen und für sie unverwechselbare Konzerterlebnisse zu schaffen, präsentieren sie ihre neue Show auf einer Mittelbühne.

Bitte beachten Sie die folgenden, für München geltenden Jugendschutzregelungen : Kinder unter 6 Jahren erhalten keinen Zutritt zu der Veranstaltung. Kinder zwischen 6 und unter 14 Jahren dürfen nur in Begleitung einer personensorgeberechtigten oder einer erziehungsbeauftragten Person eingelassen werden.

MI 05.12.2018, 20:00 Uhr | Olympiapark München, Olympiahalle

Tickets: www.muenchenticket.de