Queen & Adam Lambert Tour 2017 am 02.11.2017 in der Olympiahalle München

Queen werden es wieder richtig rocken lassen! Die wahren Champions der Rock-Musik kommen Anfang November mit einer glamourösen, neuen Arena-Produktion zu zwei ausgewählten Konzerten nach München und Wien. Die majestätischen Rocker treten gemeinsam mit Adam Lambert als Leadsänger auf, der die Band mit seinem perfekten, stilvollen Mix aus Rock-Theatralik, Sex-Appeal und eindrucksvoller Vokal-Performance zu neuen Höhepunkten geführt hat.

Die bestechende Kombination Queen + Adam Lambert hat auf allen bisherigen, ausverkauften Etappen ihrer Welttournee in den USA, Australien, Neuseeland, Korea, Japan, Südamerika und Europa euphorische Reaktionen hervorgerufen. Bühne, visuelle Effekte, Design und Technik bilden einen eindrucksvollen Rahmen für die Queen + Adam Lambert-Show, in deren Mittelpunkt natürlich die großen Hits und Klassiker stehen. Adam Lambert besticht mit einer ähnlichen stimmlichen Bandbreite wie der legendäre Freddie Mercury, was die Songs glanzvoll auferstehen lässt.

Queen, die ihre Fans mit zahllosen Nr. 1 Hits wie „We Will Rock You“, „Bohemian Rhapsody“, „We Are The Champions“, „Killer Queen“, „Somebody To Love“, „A Kind Of Magic“, „Radio Gaga“, „I Want To Break Free“ und „The Show Must Go On“ sowie denkwürdigen Bühnenauftritten fasziniert haben, zählen zu den erfolgreichsten Gruppen aller Zeiten. Die Ausnahmeband prägte ihren eigenen unverwechselbaren Musikstil zwischen Pomp und Pop, Hard und Art Rock. Mehr als 200 Millionen CDs und Singles weltweit und 16 Millionen Tonträger allein in Deutschland und Österreich belegen eine überragende Anziehungskraft.

Queen fanden in Adam Lambert einen außergewöhnlichen Frontmann, der den Part des zu früh gestorbenen Freddie Mercury auf individuelle Weise perfekt ausfüllt. Die Live-Liaison von Queen und Adam Lambert begann in 2009, als man gemeinsam „We Are The Champions“ im Finale von American Idol performte. 2011 folgte ein Auftritt bei den MTV European Music Awards und ein Jahr später erste ausgewählte Live-Konzerte. Im Herbst 2013 entschied man sich dann, gemeinsam auf Tournee zu gehen. Inzwischen sind es mehr als 90 royale Auftritte und jetzt zelebrieren Queen das 40-jährige Jubiläum ihres 1977 erschienen, geschichtsträchtigen Bestseller-Albums News of the World, das unsterbliche Hymnen wie „We Are The Champions“ und We Will Rock You enthält.

Nach Aussage von Queen-Drummer-und Mitbegründer Roger Taylor wird die Tour 2017 mit einem völlig neuen Aussehen aufwarten und „alles ist 100% live“! Guitarrist Brian May weist auf eine „ambionierte musikalische Agenda hin“. Während Adam Lambert die Herausforderung begrüßt, „noch tiefer in den Klassiker-Kanon von Queen einzutauchen“.

Live Nation und BB Promotion present

Do. 02.11.2017 München / Olympiahalle

Mi. 08.11.2017 Wien / Stadthalle*



Fanclub-Presale: Dienstag, 25. April 2017 – 10 Uhr (48 Stunden)

Online-Presale: Donnerstag, 27. April 2017 – 10 Uhr (24 Stunden)

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Freitag, 28. April 2017 – 10 Uhr