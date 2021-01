Ramersdorf: Nach Automaten-Aufbruch festgenommen

Am Mittwoch, 13.01.2021, gegen 19:45 Uhr, verständigte ein Passant den Notruf 110 der

Polizei wegen eines Vorfalls am U-Bahnhof Innsbrucker Ring. Ein Mann hatte sich an

einem Automaten zu schaffen gemacht und schlug die Plexiglas-Scheibe ein.

Mehrere Streifen der Münchner Polizei kamen vor Ort und konnten den Tatverdächtigen

anhand der abgegebenen Personenbeschreibung feststellen. Sie nahmen ihn fest. Es

handelt sich um einen 23-jährigen Rumänen mit Wohnsitz in Chemnitz. Am Automaten

entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Die Beamten brachten den 23-Jährigen zur Polizeidienststelle und zeigten ihn wegen des

versuchten Diebstahls und Sachbeschädigung an. Er wurde erkennungsdienstlich

behandelt und anschließend entlassen.