Raubdelikt Schwanthaler Höhe – 20-Jähriger brutal überfallen und getreten

Am Donnerstag, 31.10.2024, gegen 22:10 Uhr, ging ein 20-Jähriger mit Wohnsitz in

München auf dem Arnulfsteg in Richtung Süden. Am Ende der Überführung wurde der

20-Jährige von zwei unbekannten Personen angesprochen.

Unvermittelt wurde er von hinten auf den Hinterkopf geschlagen und ging dadurch zu

Boden. In der Folge kamen weitere bislang unbekannte Täter hinzu und traten und

schlugen auf den am Boden liegenden 20-Jährigen ein. Der 20-Jährige versuchte sich mit

seinen Armen zu schützen, während dessen wurden ihm seine Jacke, die Kopfhörer und

weitere Gegenstände entrissen. Danach ließen die unbekannten Täter vom 20-Jährigen

ab und flüchteten mit der Tatbeute in unbekannte Richtung.

Der 20-Jährige ging anschließend zu zwei bislang unbekannten Zeugen, welcher in der

Nähe auf einer Parkbank saßen und ließ sich von diesen in ein Krankenhaus fahren. Nach

der Behandlung im Krankenhaus begab sich der 20-Jährige nach Hause, wo seine Mutter

den Polizeinotruf verständigte. Durch den Angriff erlitt der 20-Jährige zahlreiche

Hämatome im Gesicht, am Oberkörper und an den Armen.

Das Kommissariat 21 hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Die Täter konnten lediglich als ca. 20 Jahre alt, zwischen 175 cm bis 185 cm groß und dunkelhaarig mit Bart beschrieben werden.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Philipp-Loewenfeld-Straße,

Landsberger Straße und Bergmannstraße (Schwanthaler Höhe) Wahrnehmungen

gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere die beiden bislang

unbekannten Zeugen, die den 20-Jährigen in ein Krankenhaus gefahren haben, werden

gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 21, Tel. 089 2910-0, oder

jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.