Red Bull München unterliegt im Topspiel bei den Adler Mannheim

MAN – RBM 4:1 | Rieder: „Müssen auch mal dreckige Tore schießen.“

Der EHC Red Bull München musste sich am 22. Spieltag der PENNY DEL-Saison 2024/25 im Topspiel bei den Adler Mannheim mit 1:4 (1:2|0:1|0:1) geschlagen geben. Vor 9.921 Zuschauern erzielte Adam Brooks den Treffer für den viermaligen deutschen Meister.

Spielverlauf

München musste heute auf Trainer Max Kaltenhauser verzichten. Der 43-Jährige konnte aufgrund dringender persönlicher Gründe nicht hinter der Bande stehen. Co-Trainer Pierre Allard sowie Manuel Latusa (Trainer des U18-Teams der Red Bull Eishockey Akademie) sprangen für ihn ein und sahen einen schwungvollen Start der Mannheimer. In der fünften Minute legten die Adler durch ein Powerplay-Tor von Daniel Fischbuch vor. Auch im Anschluss präsentierten sich die Kurpfälzer spielfreudig, doch auch München hatte Topchancen. Eine davon nutzte Brooks, der einen Alleingang eiskalt zum Ausgleich verwandelte (15.). Kurz vor der Pause scheiterte Tobias Rieder in einer ähnlichen Situation an Adler-Schlussmann Arno Tiefensee (19.). Im Gegenzug wurde der Schuss von Kristian Reichel unhaltbar abgefälscht (20.). So ging es mit einer Mannheimer 2:1-Führung in die erste Pause.

München startete druckvoll in den Mittelabschnitt, doch Mannheim erzielte den nächsten Treffer. Zum zweiten Mal an diesem Abend war Reichel erfolgreich (26.) und erhöhte auf 3:1. Tiefensee verhinderte die schnelle Antwort der Red Bulls – unter anderem mit einer Parade gegen Brooks (28.). Beide Mannschaften spielten auch in der Folge hart und mit hohem Tempo. Trotz guter Möglichkeiten fielen aber vor der zweiten Pause keine weiteren Tore.

Im Schlussdrittel verstärkten die Red Bulls die Offensive. Das Resultat war ein deutliches Chancenplus, Hochkaräter ließen die disziplinierten Adler aber nicht zu. München lief die Zeit davon. In der 58. Minute nahmen Allard und Latusa Mathias Niederberger vom Eis, doch auch mit dem sechsten Feldspieler war Tiefensee nicht mehr zu bezwingen. 35 Sekunden vor der Schlusssirene dann die Entscheidung: Markus Hännikäinen machte mit seinem Empty-Net-Treffer zum 4:1 den Deckel drauf.

Tobias Rieder:

„Die Mannheimer haben ihre Chancen genutzt und sehr gut verteidigt. Wir haben ein bisschen zu viel außen rumgespielt. Wir müssen mehr Scheiben zum Tor bringen und auch mal dreckige Tore schießen.”

Tore:

1:0 | 04:58 | Daniel Fischbuch

1:1 | 14:34 | Adam Brooks

2:1 | 19:28 | Kristian Reichel

3:1 | 25:03 | Kristian Reichel

4:1 | 59:25 | Markus Hännikäinen

Zuschauer:

9.921