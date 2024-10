Riverdance – Die erfolgreichste Tanzshow der Welt live! – 13. Dezember 2024 in der Olympiahalle

Riverdance, das Original atemberaubender irischer Tanzkunst, kommt im Herbst 2024 wieder nach Deutschland! Aufgrund der überwältigenden Begeisterung des Publikums in diesem Jahr werden die Stepptanz-Virtuosen von Riverdance auch 2024 die Bühnen in ganz Deutschland zum Beben bringen! Am 13. Dezember 2024 sind sie live in der Olympiahalle München zu erleben.

In diesem Jahr feierte Riverdance sein 25-jähriges Jubiläum, erntete Standing Ovationsund eroberte –wieder einmal! –die Herzen des Publikums im Sturm. Bis dato hat das Erfolgsensemble über 30 Millionen Menschen auf der ganzen Welt mit seiner brillanten Show verzaubert. Vor einem Vierteljahrhundert begann die internationale Karriere dieser einzigartigen Formation aus Irland und seitdem setzen sie weltweit Maßstäbe für unübertroffenen Stepptanz. Im November und Dezember 2024 kommt die legendäre irische Tanzshow live nach Deutschland. In insgesamt 21 Städten dürfen sich die Fans von Riverdanceauf Stepptanzleidenschaft pur freuen: Neben dem meisterhaftem Können der Tänzer:innen, deren rasante Steps so schnell sind, dass ihnen das bloße Auge nicht folgen kann, beeindruckt die Show mit spektakulärer Lichttechnik, LED-Wänden, einem fantastischenBühnen-und Kostümdesign und nicht zuletzt: mit erstklassiger Live-Musik.

Die Show erzählt bewegend vom facettenreichen Schicksal des irischen Volkes: von Auswanderung, Abschied, Aufbruch und Heimkehr. Riverdancezeigt auch das Zusammenspiel und das Aufeinandertreffen verschiedener Kulturen. Mit vollendeter Körperbeherrschung und in einem rasanten Tempo präsentieren die Tänzer eine spektakuläre Performance aus irischer Passion und internationalen Tanzstilenwie Flamenco, Breakdance und russischer Folklore. Die live gespielte traditionelle Musik, für deren Komposition von Bill Whelan Riverdance 1997sogar einen Grammy erhielt, ist geprägt von Tiefe, Sehnsucht, aber auch Hoffnung und Zuversicht. Der Original-Soundtrack wurde von Bill Whelan anlässlich des 25-jährigen Jubiläums neu arrangiert und die bekannte, hypnotisierende Riverdance-Musik in die heutige Zeit versetzt. Die Tänzer erwecken die Geschichte und Kultur Irlands mit synchroner Tanzperfektion und traumhaften Kostümen zum Leben! Die Presse über Riverdance: „Atemberaubende Perfektion“ (Die Welt), „Größtes Tanzspektakel allerZeiten. Respekt!“ (Süddeutsche Zeitung).

Hermjo Klein, Entdecker von Riverdance und Geschäftsführer von A.C.T., über die Anziehungskraft der mitreißenden Show: „Riverdanceist einfach Kult! Seit über 25 Jahren begeistert das hochkarätige Ensemble seine Fans rund um den Globus. Erst durch Riverdance wurde Irish Dance weltweit bekannt. Den meisten heute bekannten Tanzshows öffnete Riverdance die Tür zur Popularität und nach wie vor gilt: Riverdance istdas Original. Diese technische Perfektion gepaart mit unfassbarer Leidenschaft und tiefsten Emotionen sollte jeder mindestens einmal in seinem Leben gesehen haben!“

Spannende Fakten zu Riverdance:

bereits über 15.000 Aufführungen auf der ganzen Welt

über 30 Millionen begeisterte Zuschauer weltweit (davon 6 Millionen allein in Deutschland)

war bereits in 49 Ländern und auf sechs Kontinenten zu sehen

über 3 Millionen verkaufte Kopien des Grammy-ausgezeichneten Albums

die Tanzshows von Riverdance wurden im Fernsehen weltweit von mehr als 3,5 Milliarden Menschen gesehen

Riverdance hat mehr als 10 Millionen Videos und DVDs verkauft

Riverdance hält den Guiness Weltrekord für die längste Tanzkette der Welt (1.693 Menschen am 21.07.2013 entlang des Flusses Liffey in Dublin)

München-Termin: 13. Dezember 2024OlympiahalleBeginn: ca. 20 Uhr

Tickets: www.eventim.de