Rock Meets Classic 2025 – 06. April 2025 in der Münchner Olympiahalle

Das Line-up für die Show ist nun vollständig und folgende sechs Künstler werden gemeinsam mit der RMC Band & RMC Symphonic Orchestra den Abend zu etwas Besonderen machen:

Randall Hall (formerly of Lynyrd Skynyrd) Glenn Hughes (formerly of Deep Purple / Black Sabbath) Lita Ford (Very Special Guest)

Fran Cosmo (formerly of Boston) John Elefante (formerly of Kansas)

Mal McNulty (formerly of Slade)

Der Headliner für die 2025-Show ist Lynyrd Skynyrd. Die Southern Rock Götter werden vertreten von Gitarristen und Sänger Randall Hall, der von 1987 bis 1993 für die Südstaatler die „Axt schwang“. Ihre Musik ist eine Mischung aus Rock, Blues-Rock und Country und legendär. Gegründet in Jacksonville, Florida erlangten sie alsbald weltweite Berühmtheit und spielten auch eine große Rolle in der Entwicklung des Southern Rocks. Was das für die Setlist bedeutet? Die Antwort: grandiose Klassiker wie „Sweet Home Alabama“ oder „Free Bird“.

Er gilt als die Stimme des Rock, wurde 2016 in die Rock and Roll Hall of Fame berufen, ist der charismatische Frontmann der Supergroup Black Country Communion und stand schon für Deep Purple, Black Sabbath und Gary Moore hinter dem Mikrofon. Die Rede ist von Glenn Hughes. Mit Songs (und den gleichnamigen Alben) wie „Burn“ und „Stormbringer“ schrieb Hughes 1974 & 1975 mit Deep Purple ein neues Kapitel Rock-Geschichte.

Die Engländerin Lita Ford führte (gemeinsam mit Joan Jett und Cherrie Currie) Mitte der 1970er Jahre die erste große Girlband der Welt an, die RUNAWAYS. Die Teenager gehören im Rock-Business bis heute zu den größten Senkrechtstartern aller Zeiten. Zu ihren Vorbands gehörten damals Top-Acts wie Cheap Trick und Tom Petty. Bei der 2025-Show von Rock Meets Classic ist Lita Ford nun auch mit dabei – u.a. mit dem Runaway-Hit „Cherry Bomb“! Nach ihrem Ausstieg bei den Runaways 1979 startete Lita Ford eine erfolgreiche Solokarriere. Ihr meist beachtetes Werk, „Lita“ (1988), enthält die Hit-Singles „Kiss Me Deadly“ und „Close My Eyes Forever“, ein wunderschönes Duett mit Ozzy Osbourne. Zudem präsentiert die Sängerin bei RMC einen Titel ihres neuen Albums, das Anfang 2025 weltweit erscheint. Auch John Elefante von KANSAS ist Part des Line Ups von Rock Meets Classic 2025. Elefante war von 1981-1984 (als Nachfolger von Steve Walsh) der Sänger und Keyboarder von KANSAS. In dieser Zeit fungierte der vierfache Grammy-Gewinner als Haupt-Songschreiber der US-Supergroup und steuerte Hits wie „Fight Fire With Fire“ bei. Weitere Klassiker der Band sind „Dust In The Wind“ und „Carry On Wayward Son“.

Viele große Künstler und Bands standen bereits auf der Rock Meets Classic-Bühne: Von Deep Purple bis Supertramp, von Alice Cooper bis Status Quo, von Foreigner bis Toto, von Kim Wilde bis Tarja Turunen…

Die britischen Glamrock Legenden von SLADE aber fehlten. Bis jetzt!

Denn bei der „Believe in Rock´n´Roll“-Tour 2025 ist Malcolm „Mal“ McNulty, der SLADE-Sänger und Gitarrist der Jahre 2005-2019, mit dabei. Der 72-jährige Multi-Instrumentalist, der zwischen 1985 und 1991 auch schon für Andy Scott´s SWEET als Bassist und Sänger fungierte, hat ein schier unerschöpfliches Repertoire an SLADE-Hits zur Verfügung. Die Fans dürfen gespannt sein, welche tollen Hits der Liverpooler bei der Rock Meets Classic-Tour im April 2025 auspackt.

München-Termin: 06.04.2025 Olympiahalle

Tickets sind bei allen bekannten Vorverkaufsstellen und unter www.tourneen.com, www.muenchenticket.de, www.eventim.de, www.myticket.de erhältlich.