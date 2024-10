Roxette gibt 2025 exklusives Deutschland-Konzert in der Tollwood Musik-Arena

Exklusives Deutschland-Konzert auf Tollwood in München: Schwedische Band kommt mit neuer Sängerin am 23. Juni 2025 – Tickets ab 1. Oktober im Vorverkauf

Roxette mit exklusivem Deutschland-Konzert in der Tollwood Musik-Arena am 23. Juni 2025

Neue Sängerin, einzigartiger Hitkatalog: Lena Philipsson und Klassiker wie „The Look“ und „It must have been love“, „Listen to your Heart“, „Joyride“ und viele mehr

Vorverkauf ab 1. Oktober 2024

Im Jahr 2016 gab Roxette die Konzerte, von denen alle dachten, es wären die letzten. Nun nimmt Frontmann, Songwriter und Gründer der Band Per Gessle die Fackel wieder auf und bringt die weltweiten Hits erneut auf die Bühne – mit bereits angekündigten Tourdaten für Südafrika und Australien im Frühling 2025 sowie einem exklusiven Auftritt in Deutschland auf dem Tollwood Sommerfestival am 23. Juni in München.

Roxette verlor vor fast fünf Jahren Marie Fredriksson an Krebs. Ein verheerender Verlust, der sowohl Familie, Freunde als auch Fans in Trauer gestürzt hat. Ihr musikalisches Erbe lebt jedoch weiter und wird von alten und neuen Fans weltweit ständig gestreamt, gespielt und genossen.

2025 kommt die Roxette-Band live zurück auf die Bühne, um das zu tun, was Per Gessle am meisten liebt: seine Songs live vor Publikum zu performen. Der Frontmann und die Roxette-Band werden auf der Bühne von der schwedischen Sängerin und Megastar Lena Philipsson begleitet.

Er sagt: „Es geht hier um meine Roxette-Songs, dieses riesige Bündel an Musik und Texten, das ich seit über drei Jahrzehnten schreibe. Marie wird immer unersetzlich sein, aber ich habe das große Glück, mit Lena Philipsson eine wunderbare Stimme und brillante Performerin gefunden zu haben. Ich habe Lenas ersten großen Hit 1986 mitgeschrieben, und sie ist einer der strahlendsten Sterne, die Schweden je gekannt hat. Ich bin extrem stolz, dass sie mich auf meiner Reise begleiten möchte, um das Erbe von Roxette lebendig zu halten.“

Lena Philipsson sagt: „Ich bin sowohl aufgeregt als auch begeistert, auf diese Tour zu gehen. Ich freue mich sehr darauf, mit Per zu arbeiten – er ist ein phänomenaler Songwriter und eine unermüdliche musikalische Kraft.

Die Roxette-Band wird aus Christoffer Lundquist, Magnus Börjeson, Per „Norpan“ Eriksson, Dea Norberg sowie den originalen Roxette-Ikonen Clarence Öfwerman und Jonas Isacsson bestehen.

Tickets für das Konzert sind ab Dienstag, 1. Oktober 2024, im exklusiven Artist-Pre-Sale erhältlich und ab 2. Oktober über Telekom und RTL. Ab Freitag, 4. Oktober 2024, gibt’s Tickets unter der Tollwood-Tickethotline 089 38 38 50 0 (versandkostenfrei) oder über die offiziellen Ticketpartner München Ticket und Eventim. Alle Infos und Termine unter www.tollwood.de