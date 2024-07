Rund 350.000 Menschen bis zur Halbzeit auf dem Tollwood Sommerfestival

Stars und Legenden machen die Musik-Arena zum Publikumsmagneten – vielfältiges Programm bis 21. Juli 2024

MÜNCHEN. Tollwood bietet in diesem Sommer eine besonders große Vielfalt: Konzerte in der Musik-Arena, Performances und Live-Musik auf dem Gelände, Markt und Gastronomie, den KunstRaum und die Bierkultur. Einen besonderen Moment haben alle Menschen am 27. und 28. Juni auf dem Gelände bei “Ein Festival singt!” erlebt. Zu „Give Peace a Chance“ und „Let the Sunshine in“ haben die Menschen gesungen und die Drohnen beobachtet, die „Frieden“ in vielen verschiedenen Sprachen und leuchtende Symbole in den Himmel zeichneten. Gänsehaut auf Tollwood! Insgesamt haben in den ersten zwei Wochen rund 350.000 Menschen das Tollwood Sommerfestival besucht. „Der launische Sommer hat den Besucherstrom noch ein wenig gebremst, jetzt hoffen wir auf schönes Sommerwetter und viele fröhliche Menschen“, sagt Stefanie Kneer, Sprecherin des Tollwood Sommerfestivals. Noch bis zum 21. Juli lädt das Tollwood Sommerfestival mit Theater, Performances, dem Markt der Ideen, einem vielfältigen bio-zertifizierten Gastro-Angebot, einem großen Kinderbereich und internationalen Stars in der Musik-Arena in den Olympiapark Süd.

Akrobatik, Tanzen, Kinderkonzerte

Was erwartet das Publikum noch bis 21. Juli? Zum Beispiel Performances im Amphitheater, wie rund 90 Prozent der Veranstaltungen bei freiem Eintritt. Zum Beispiel 15 Feet6 zum Finale des Tollwood Sommerfestivals vom 18. bis 21. Juli – mit viel Humor, beeindruckender Akrobatik, sportlich und rasant. Im Andechser Zelt lässt sich im Biergarten und im Zelt Live-Musik der verschiedenen Musikrichtungen genießen. Oder abends in der Silent Disco in der Half Moon Bar mit Musik auf den Kopfhörern tanzen. Familien können im Kinderbereich mit Barfußpfad, Wasserspielplatz, Kinderküche und mehr viel gemeinsam erleben. Und zwei Kinderkonzerte locken in die Half Moon Bar: „Pauken & Planeten“ am Sonntag, 14. Juli, und „Umgedreht unterwegs um die Welt“ am Sonntag, 21. Juli.

Wer einfach nur entspannen will, kann den Mond am Andechser Hügel, das Museum of the Moon von Luke Jerram, genießen. Und wenn dann plötzlich in der Menge der eingängige Rhythmus des „Bolero“ von Maurice Ravel erklingt – wie beispielsweise am 9., 13., 17. und 21. Juli – wird das Publikum musikalisch überrascht.

Nur wenige Resttickets für die Musik-Arena

„Die Konzertvielfalt in diesem Sommer begeistert. Das spüren wir jeden Abend in der Musik-Arena“, zieht Mathias Schaettgen, verantwortlich fürs Line-Up, ein erstes positives Fazit. Standing Ovations für Wolfgang Ambros, Sonnenblumen-Meer für Dieter Thomas Kuhn, jubelnde Teenager bei Nina Chuba, rockig-grooviger Mitgesang bei Beth Hart, Boyband-Feeling bei Take That – eine Auswahl der ersten Tollwood-Hälfte mit bisher über 70.000 Besucher*innen in der Musik-Arena. Für folgende Konzerte sind noch Tickets erhältlich: Status Quo und Canned Heat (8. Juli), Nick Mason’s Saucerful of Secrets (9. Juli), Schmidbauer & Kälberer mit SchmidbauerS (12. Juli), Kaffkiez (13. Juli), Haindling (17. Juli) und Von Wegen Lisbeth & Kytes (20. Juli). Ausverkauft sind bereits die Shows von Nile Rodgers & Chic plus Kool & The Gang (5.Juli.), Greta Van Fleet (6. Juli.), Deine Freunde (7. Juli), Montez (10. Juli), Schmidbauer & Kälberer mit Ringlstetter (11. Juli), ZZ Top (14. Juli), JEREMIAS (15. Juli), FiNCH (18. und 19. Juli) und PUR (21. Juli). Alle weiteren Infos und Tickets unter www.tollwood.de