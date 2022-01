S-Bahnhaltestelle Laim: 53-Jährige attackiert

Wie bereits am Montag, 03.01.2022 von der Bundespolizei in München berichtet, kam es am Sonntag, 02.01.2022, gegen 15:55 Uhr, zu einem Vorfall an der S-Bahnhaltestelle in Laim am Gleis 1. Nach den bisherigen Ermittlungen attackierte ein unbekannter Mann eine 53-Jährige aus Fürstenfeldbruck durch Tritte gegen die Beine. Auf Nachfrage der Tochter der 53-Jährigen, einer 30-Jährigen aus Syrien, beleidigte der unbekannte Täter die Familie in rassistischer Art und Weise und spuckte daraufhin in deren Richtung.

Im weiteren Verlauf schlug der Täter nach dem Vater, einem 58-Jährigen aus Fürstenfeldbruck, wobei er diesen am Oberkörper am Kopfbereich traf. Der Triebfahrzeugführer einer einfahrenden S-Bahn schaltete sich nun ein, woraufhin der Täter flüchtete. Der attackierte 58-Jährige klagte im Anschluss über Schmerzen und musste vom Rettungsdienst versorgt werden. Im weiteren Verlauf wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Eine eingeleitete Fahndung im Nahbereich verlief ohne Erfolg.

Das Kommissariat 44 hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Männlich, 35 Jahre alt, 180 cm groß, grüne Augen, dunkelblondes Haar, kurzer Vollbart, westeuropäische Erscheinung; trug gelbe Oberbekleidung mit schwarzer Jacke.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum am S-Bahnhof Laim auf dem Bahnsteig Nr. 1 Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 44, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.